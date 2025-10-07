La amazona riojana Carmen Barinaga se cuelga el bronce en el campeonato de España

Carmen Barinaga, de 14 años, sigue agrandando su palmarés. La amazona riojana, que hace apenas unos meses representó a España en el Europeo de ... hípica celebrado en Reisenbeck (Alemania), ha viajado este fin de semana a Cádiz para participar en el campeonato de España infantil de saltos donde se ha colgado otras dos preseas más.

En concreto, la jinete natural de Logroño ha pisado podio al quedar tercera en la prueba individual de obstáculos a lomos de su caballo Cancale y hacerse con la plata en el campeonato por equipos. Específicamente, junto al combinado del País Vasco ya que la riojana lleva un tiempo entrenando y compitiendo en Bilbao.

La comunidad andaluza trae memorables recuerdos a la joven promesa de la hípica. Y es que, fue en Cádiz donde la amazona tuvo su debut internacional con la selección española en la Copa de Naciones firmando una entrada triunfal: oro por equipos y oro en individual. Sin embargo, el Europeo no fue todo lo satisfactorio en cuanto a resultados. Pese a que logró ser seleccionada y viajar hasta Alemania, Carmen se quedó a las puertas de la final volviendo a Logroño con las manos vacías, pero con la maleta repleta de experiencias.

Ahora, en su nueva participación en un Campeonato de España de Salto de obstáculos para menores, la logroñesa sigue haciéndose un nombre como una de las amazonas más prometedoras del panorama nacional. Su bronce en la individual y su plata por equipos no hace otra cosa que refrendarlo.