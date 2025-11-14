Lola Estévez participa del Circuito Europeo sub-23 de Espada

Martín Schmitt Logroño Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:15 Comenta Compartir

La tiradora riojana Lola Estévez participará este fin de semana en el Circuito Europeo sub-23 de Espada femenina que se llevará a cabo en la cuidad suiza de Lausanne, un certamen que será tanto inidividual como por equipos nacionales.

Estévez, de la Sala de Armas de Logroño, estuvo presente en el equipo que participó en el Europeo sub-23 de Antalya (Turquía). Además, logró la medalla de bronce en el Europeo de Laupheim en el 2024 y tomó parte en la Copa del Mundo sénior en Barcelona.

Temas

Esgrima