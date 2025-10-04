LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Logroño Deporte amplía la sala de boxeo ubicada en Las Gaunas

La actuación ha supuesto una inversión de 12.054 euros

La Rioja

Sábado, 4 de octubre 2025, 12:44

Logroño Deporte ha ampliado los espacios de la sala de boxeo ubicada en el campo de fútbol de Las Gaunas, incorporando a estas dependencias un espacio anexo que estaba destinado a despacho, lo que ha permitido aumentar las plazas y la versatilidad de esta actividad del programa deportivo municipal.

La actuación, que ha supuesto una inversión de 12.054 euros, ha consistido en recuperar para la sala de Boxeo un espacio anexo que estaba destinado a despacho. En el espacio recuperado, se han instalado nuevas vigas metálicas para colgar sacos y elementos de boxeo.

De esta forma, Logroño Deporte ha podido aumentar las plazas disponibles para boxeo en el programa deportivo municipal y, además, se ha conseguido una mayor versatilidad de la sala, que también ha visto aumentada la zona de calentamiento. Asimismo, la ampliación va a permitir trabajar en distintos niveles con las personas inscritas.

