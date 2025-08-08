El igeano Álex Toledo Arnedo compite este sábado en el mundial sub-17 de pumptrack en Suecia El joven cambió el patinete por la bicicleta hace dos años y ocupa la segunda posición de la Copa de España

Sanda Sainz Viernes, 8 de agosto 2025, 11:12

Este sábado se disputa en Ängelholm (Suecia) el campeonato del mundo sub-17 de pumptrack en el que participa el igeano Álex Toledo Arnedo.

El joven acudió allí la madrugada del martes y ese día por la tarde empezó a entrenarse en la pista donde competirá, para adaptarse a ella. Hoy se llevan a cabo los entrenamientos oficiales de esta cita deportiva internacional en la que el riojano se enfrentará a los mejores cadetes (hasta los 16 años) de varios países. Álex tiene 16 años y a partir de los 17 competirá en categoría general, en el caso de los campeonatos internacionales. En España con 17 y 18 años estará en junior, luego pasará a sub-23 y después elite). Logró la clasificación para este mundial el 17 de mayo, en Arrúbal.

El riojano lleva con la bicicleta de esta disciplina dos años y con la que ha ido a Suecia, dos meses.

En junio de 2018 el medallista olímpico Carlos Coloma inauguró el pumptrack de Igea, el primero de La Rioja. A partir de entonces Álex se aficionó a recorrer este circuito en patinete, modalidad en la que participó en 2019 en el campeonato del pumptrack igeano que se celebró solamente en aquella ocasión. En 2024 asistió por primera vez con la bicicleta a una prueba que tuvo lugar en Monzón (Huesca).

En 2025 ha competido en la Copa de España (Santa Pola, Premia de Mar, Ainsa y Mondariz) y ocupa la segunda posición. También es segundo en el ranking. Queda una cita en Fraga el 28 de septiembre y para que Álex logre el primer puesto de la copa, debe ganarla y que el que encabeza la copa quede cuarto. La segunda posición de la general la tiene asegurada. Por otro lado, el 11 de octubre acudirá al Campeonato de España en Monzón.

En el mundial sub-17 de Ángelholm cada rider realizará dos vueltas (una en cada sentido) para clasificarse con la más rápida. Luego harán eliminatorias de uno contra uno. Todos los recorridos de manera individual.

Esta es la primera competición de Álex fuera de España. Durante el año suele prepararse a diario unas dos horas en el pumptrack de Igea y otra la dedica al gimnasio ya que este deporte requiere, además de habilidad, una gran fortaleza física.

«No fallar, tener concentración es lo más difícil. Puedes salirte un poco en una curva o pegarle con el pedal al suelo y eso te resta tiempo y al final te quedas fuera porque los tiempos van muy pegados entre todos», comenta.

«Me gusta que puedes saltar, que es un deporte individual. No es de pedalear, sino de explosividad. Físicamente es muy exigente y las caídas son duras», añade el joven.

Cada circuito varía y a él los que más le gustan son los rápidos y con saltos. El de Ángelholm difiere en sus trazadas de los de España, en las curvas y en los dubies (suba y baja). El objetivo del igeano es lograr un podio en el mundial.

Álex disfruta del deporte, aunque no deja a un lado sus estudios. Va a comenzar primero de bachillerato en el Valle del Ebro de Tudela y quiere estudiar Ingeniaría de Automoción.

