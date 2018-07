Fútbol Del Sáhara a la UDL: la curiosa historia de Ali Radjel YouTube El filial blanquirrojo incorpora al jugador argelino, que ha jugado en Lituania IÑAKI GARCÍA Logroño Lunes, 23 julio 2018, 18:44

La Unión Deportiva Logroñés Promesas vuelve al trabajo y lo hace con bastantes caras nuevas. Una de ellas, de las últimas en anunciarse, es la de Ali Radjel, futbolista que, tras jugar en el Atlético Monzón, en Lituania y en la cantera del Rayo Vallecano, se pone a las órdenes de Josean García para competir en el grupo riojano de Tercera División. Pero la historia de Ali va mucho más allá, tal y como él explica en un reportaje colgado en el canal de Youtube 'Unión Rayo'.

En ese vídeo, el argelino cuenta que llegó por primera vez a España cuando tenía aproximadamente cinco años gracias a un proyecto llamado 'Vacaciones en paz' en el que niños saharauis pasan el verano con familias españolas. «Estuve cinco veranos yendo a Galicia», recuerda el nuevo jugador blanquirrojo. «Llegué a Marín (Pontevedra) donde conviví con una pareja de ancianos y me trataron muy bien», apostilla.

Ali recuerda aquel primer contacto con España como llegar «a otro mundo», ya que al principio se sentía algo incómodo por estar lejos de la familia. «Estaba acostumbrado a una zona tranquila del desierto y cuando llegué había mucho jaleo, mucho coche», cuenta. «Me costó un poco», añade. Sin embargo, el proceso de adaptación se completó satisfactoriamente y, de hecho, con nueve años ya vino a vivir con sus padres a España. «Al principio no quería venir porque me he criado con mi abuela y estaba acostumbrado a mi país y a mis amigos», explica en el reportaje. «Pero al final mi abuela me intentó convencer y finalmente tomé la decisión de venirme», remata.

En el vídeo, Ali rememora cómo empezó a jugar al fútbol. «En el Sáhara jugábamos los viernes cuando acabábamos el instituto, poníamos mochilas como porterías y le dábamos patadas al balón», cuenta. Después, una vez instalado en España, pudo ir creciendo en este deporte hasta llegar a la cantera del Rayo, equipo al que pertenecía cuando se grabó el reportaje. Por entonces, el año pasado, ya se ponía varias metas: estudiar la carrera de Fisioterapia y convertirse en el primer futbolista de El Sáhara Occidental en llegar, como mínimo, a la Segunda División española. Además, se mostraba «muy orgulloso» de ser saharaui y deseaba poder competir con su pueblo para tratar de clasificarse «para la Copa de África y otras competiciones y llegar a ser internacional».