El Pradejón puede certificar su vuelta a Tercera esta jornada

El Internacional de Logroño se retira de la competición

El Internacional de Logroño se ha retirado de la competición y por lo tanto, no jugará los seis partidos que quedan por disputar antes del final de temporada de Regional Preferente. Esta decisión, tomada por solicitud del mismo club, es el cierre a una más que decepcionante campaña en la que el equipo capitalino no ha sido capaz de estrenar su casillero con 27 derrotas y más de 160 goles en contra. La FRF ha aceptado la retirada de la competición del equipo, lo que no implica que esta decisión esté exenta de consecuencias. De esta manera, se respetarán las puntuaciones obtenidas hasta el momento y en el resto de los encuentros a celebrar se dará por vencedor a los oponentes por el resultado de seis goles a cero. El Internacional de Logroño quedará adscrito a la «división inmediatamente inferior, si la hubiera, sin derecho a ascender de división hasta transcurrida la temporada 2025/2026», explica el órgano riojano en su sanción.