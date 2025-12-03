El Autol será sancionado con 150 euros por los insultos por megafonía en su partido contra el Haro Uno de los aficionados del conjunto arremetió contra el portero jarrero aprovechando que la persona encargada de la megafonía se ausentó

Marta Hermosilla Garrido Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:21

El Autol deberá pagar una sanción económica de 150 euros tras los incidentes ocurridos hace un par de jornadas en La Manzanera durante su encuentro contra el Haro. En concreto, deberá asumir dicha multa después de que el colegiado decidiera activar el protocolo contra la violencia verbal por insultos al portero jarrero que se profirieron tanto en la grada como a través de la megafonía del recinto.

Tal y como explica el árbitro en el acta del partido, «en el minuto 89 se producen insultos por parte de la grada local al portero del Haro, identificados por la indumentaria, a su vez, por megafonía, se escucha en una única repetición: 'tonto'». Se avisó al delegado del campo para que cesaran los insultos y una vez se acallaron todos el partido concluyó «sin ninguna incidencia más a resaltar» con victoria para el Autol por 3-0 en el marcador.

Ante estos hechos y la solicitud por parte del Juez Disciplinario de la puesta en conocimiento de todos los detalles, el Autol explicó que «la persona encargada de la megafonía, por necesidades fisiológicas, se ausenta unos momentos de su lugar, dejando el micrófono en su mesa». Momento en el que «éste es cogido por una tercera persona, sin identificar en el momento actual, y activándolo realiza la »expresión« a la que hace alusión el acta».

Teniendo en cuenta lo descrito, el Juez entiende que se produjo una alteración del orden del encuentro de carácter leve y que el club responsable debe ser sancionado con un cuantía de 150 euros «teniendo en cuenta lo sucedido y el efecto ejemplarizante que debe causar la presente resolución a fin de evitar que en lo sucesivo se haga un mal uso de la megafonía con las consecuencias que puedan derivarse de ello», finaliza el texto que describe la sanción.