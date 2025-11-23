LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Aficionados en un campo de fútbol de La Rioja. L. R.

El Haro denuncia insultos por megafonía a uno de sus jugadores en Autol

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:44

Nuevo episodio de insultos en un campo de fútbol de Tercera. Aunque en esta ocasión además de en las gradas, la megafonía del campo de ... La Manzanera se ha convertido en el medio usado para pagar la frustración de parte de la hinchada del Autol contra uno de los jugadores rivales del Haro en el choque disputado esta tarde, tal y como ha denunciado el conjunto jarrero en un comunicado.

