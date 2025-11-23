El Haro denuncia insultos por megafonía a uno de sus jugadores en Autol

Nuevo episodio de insultos en un campo de fútbol de Tercera. Aunque en esta ocasión además de en las gradas, la megafonía del campo de ... La Manzanera se ha convertido en el medio usado para pagar la frustración de parte de la hinchada del Autol contra uno de los jugadores rivales del Haro en el choque disputado esta tarde, tal y como ha denunciado el conjunto jarrero en un comunicado.

El Haro ha lamentado un «nuevo acto vergonzoso» en el fútbol riojano. Y en esta ocasión le ha tocado vivirlo en primera persona. Tal y como describe el equipo riojalteño, «durante el transcurso de la segunda mitad en Autol, la megafonía del estadio ha reproducido insultos hacia uno de nuestros jugadores, siendo esto reflejado en acta, parando el encuentro para avisar de dicho suceso».

Al parecer, no ha sido la única vía en la que la afición autoleña ha mostrado su descontento ya que «a su vez, se han noticiado durante todo el encuentro numerosos insultos de aficionados junto a nuestro banquillo, sin ningún tipo de sanción», lamenta el conjunto jarrero.

El partido se ha resuelto con victoria para el Autol por 3-0 en La Manzanera aunque el resultado ha sido lo de menos. Al menos para un Haro que se ha ido de la localidad disgustado al protagonizar este episodio: «Nos cuesta comprender que le lleva a alguien, con acceso a estos dispositivos, a fomentar estas actitudes en un partido».

Para cerrar dicha denuncia pública, el equipo del Luis de la Fuente se muestra tajante al asegurar que «desde nuestra entidad no vamos a tolerar que nadie supere la línea del respeto contra nuestros jugadores o aficionados».