Momento de la expulsión de Merino ante el Utebo. Carmelo Betolaza
Fútbol | Segunda Federación

Viti y Merino vuelven a la convocatoria para Las Gaunas

Ambos jugadores han cumplido con los dos partidos de sanción tras sus expulsiones durante el partido contra el Utebo

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:53

Comenta

Arturo Guerra podrá contar con todos sus hombres para el partido de Las Gaunas. Buenas noticias dentro del vestuario najerino que se suma al favorable ... momento en cuanto a rendimiento y sensaciones de los blanquiazules fuera de él. Mañana tocará medirse a una aguerrida SD Logroñés y el conjunto de La Salera lo hará con Viti y Merino de vuelta en la convocatoria tras cumplir sanción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

