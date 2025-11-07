Viti y Merino vuelven a la convocatoria para Las Gaunas

Arturo Guerra podrá contar con todos sus hombres para el partido de Las Gaunas. Buenas noticias dentro del vestuario najerino que se suma al favorable ... momento en cuanto a rendimiento y sensaciones de los blanquiazules fuera de él. Mañana tocará medirse a una aguerrida SD Logroñés y el conjunto de La Salera lo hará con Viti y Merino de vuelta en la convocatoria tras cumplir sanción.

Defensa y mediocentro fueron expulsados respectivamente en el polémico partido ante el Utebo correspondiente a la séptima jornada. Los blanquiazules perdieron mucho más que los tres puntos en casa contra el que por aquel entonces era el líder de la categoría. Y es que, además de una sanción económica de 200 euros por activar el protocolo de violencia verbal en su fase inicial, el Náxara terminó el partido con nueve sobre el verde después de que Merino, primero, y Viti, después, vieran la cartulina roja directa.

Merino fue expulsado en el minuto 23 por «lanzar el balón a la cara de un adversario cuando el balón no estaba en juego», tal y como recogió la colegiada del encuentro, Elisabeth Calvo, en su acta. Ya en el segundo tiempo, Viti siguió los pasos de su compañero hacia el vestuario «tras golpear con el codo a un adversario» durante un saque de esquina y, prosigue la arbitra en su texto, «usa una fuerza excesiva sin estar el balón en juego».

Éstas fueron las explicaciones de sus expulsiones y las consecuencias de las mismas quedaron enmarcadas en dos partidos de sanción. No jugaron contra el Basconia, con el que los blanquiazules perdieron a domicilio por 2-0, y tampoco lo hicieron el pasado domingo en la importante victoria ante del Deportivo Aragón (3-0) en La Salera. Si bien sí pudieron vestirse de corto entremedias durante la primera ronda de la Copa del Rey contra el Eibar que, pese a la derrota por 2-4, el Náxara dejó una gran imagen sobre el campo del Luis de la Fuente con golazo de Viti incluido.

Ahora, los nombres de estos dos jugadores, tan importantes en la pizarra del entrenador riojano, vuelven a aparecer en la convocatoria del Náxara. Una convocatoria abultada, con todos los futbolistas de la plantilla disponible para la visita a Las Gaunas de mañana así que deberá ser Guerra el que decida a quién dejar en el banquillo. No obstante, Maiso y Campos están apercibidos por lo que, en el caso de ver una amarilla, se quedarían fuera la próxima semana.

No hay que adelantarse. Mucho menos al estar a pocas horas de medirse a un rival que necesita sumar para volver a entrar en los puestos hegemónicos. El Náxara también lo necesita, pero para salir del descenso.