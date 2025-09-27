Victoria contundente y partido perfecto de la UDL

Victoria. Contundente, explosiva, sin peros que poner. Partido perfecto. La UD Logroñés ganó en Mutilva por 0-4 tras un partido completo en todas sus ... facetas, desde la seguridad defensiva hasta la efectividad en el área rival, sin olvidar un fútbol alegre, vertical y de alto ritmo. Triunfo que permite a los blanquirrojos recibir al Real Unión con nueve puntos en la tabla. Por cierto, los fronterizos se presentarán con ocho puntos tras su empate de esta tarde en Beasain. Y para las estadísticas, Eder Larrea y Sergio Ocón debutaron con el primer equipo en competición oficial.

Mutilvera Fraga, Roncal, Teres, Ciaurriz, Grande, Aranguren, Ardanaz (Roldana, 70), Arocena (Goñi, 60), Bujanda (Iván Martínez, 60), Tiago (Eloy, 70) y Telletxea (Sergio, 85) 0 - 4 UD Logroñés Taliby, Pascual (Ocón, 75), Ugarte, Larrea, Camacho, Marí, Benítez, Santana (Val, 46), Rezola (Urki, 58), Otadui (Anai, 58) y Berto (Febas, 65) Árbitro: Oihan Aberrieta. Amonestó a los locales Teres, Roncal, Aranguren y Bujanda y a los visitantes Rezola, Otadui y Ugarte.

Goles: 0-1, m. 8. Santana, de disparo alto y cruzado; 0-2, m. 24. Benítez, de penalti; 0-3, m. 44. Berto, tras superar a Fraga, 0-4, m. 90+. Anai

Incidencias: Instalaciones de Mutilnova. Tarde soleada. Buena entrada, con seguidores blanquirojos en la grada.

«Yo creo que podemos jugar en Mutilva con nuestro estilo de fútbol», decía Unai Mendia este viernes, tras el último entrenamiento. Creer es poder, porque la UD Logroñés desplegó su fútbol en Mutilnova como si de Las Gaunas se tratase. Incluso mejor. Salió en busca de la posesión del balón y consciente de que los locales le iban a exigir ritmo e intensidad. No se arrugaron los riojanos, que encararon el duelo con ciertos cambios. Pascual y Larrea –gran partido el suyo– entraron en la zaga; Benítez, en el doble pivote; y Santana en la derecha, movimiento que llevó a Otadui a la izquierda. Y aquí, el vasco fue un puñal.

La UD Logroñés mostró personalidad desde el primer momento y, además, la explosividad de ese primer periodo tuvo recompensa. Había advertido Otadui, pero fue Santana el que fulminó por alto y cruzado a Fraga tras una rápida incursión por la banda. Ocho minutos, el escenario ideal, si bien los riojanos no se relajaron con el gol de renta, sino que mantuvieron el ritmo. Berto pudo marcar hasta en dos ocasiones, pero el origen del segundo gol estuvo en una rápida transición que acabó con Teres derribando a Benítez dentro del área. El propio Benítez marcó desde los once metros, engañando a Fraga.

La UD Logroñés estaba firmando los minutos más completos de la temporada, porque a su juego sumaba el gol, vitamina en el fútbol. Creció no obstante la Mutilvera, que vio como le anulaban un gol por falta de Telletxea a Ugarte en el salto, aunque el once de Mendia volvió a asestarle otro golpe antes del descanso, el definitivo. Berto, que había tenido varias oportunidades para anotar, recibió de Santana y superó a Fraga. El 0-3 era una realidad, así como el deseo que 'aprobar la asignatura» de ganar fuera de casa.

Arreón estéril

Con tres goles de ventaja, Mendia se permitió alguna prueba, caso de juntar a Pascual y Val por la derecha, aunque el protagonismo lo asumió el equipo local. Más tarde se sumaron Urki, Anai y Febas, todos jugadores de ataque. El marcador era difícil para la Mutilvera, pero no imposible y se entregó a la tarea de lograr un gol madrugador que le insuflara moral. Corría, pero no era capaz de llegar. De hecho, la zaga no sufría y Taliby disfrutaba de una plácida tarde.

A pesar de ese ímpetu navarro, la UD Logroñés solo necesitó cuatro minutos para que Otadui se plantase en el cara a cara con Fraga tras una transición liderada por Rezola. Mejor el portero, que repitió cumplida la hora, pero esta vez con Benítez buscando el palo largo, el izquierdo.

Las ideas, y las fuerzas, comenzaban a disiparse en la Mutilvera. Aparecieron los espacios, pero también las imprecisiones. Los navarros eran conscientes de que se les acababa el partido. Y se acabó. Murió en la medular, con idas y venidas, pero sin grandes sustos que lamentar, hasta que aparecieron Febas, que disfrutó de varias y buenas ocasiones en los minutos que estuvo sobre el césped, Urki Txoperena y Anai Morales, que firmó el cuarto y último.