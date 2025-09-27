LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

MIguel Marí espera la llegada del balón junto a Bujanda. UD Logroñés

Victoria contundente y partido perfecto de la UDL

La UD Logroñés arrolla a la Mutilvera con un gran fútbol y una efectividad sobresaliente

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Sábado, 27 de septiembre 2025, 18:31

Victoria. Contundente, explosiva, sin peros que poner. Partido perfecto. La UD Logroñés ganó en Mutilva por 0-4 tras un partido completo en todas sus ... facetas, desde la seguridad defensiva hasta la efectividad en el área rival, sin olvidar un fútbol alegre, vertical y de alto ritmo. Triunfo que permite a los blanquirrojos recibir al Real Unión con nueve puntos en la tabla. Por cierto, los fronterizos se presentarán con ocho puntos tras su empate de esta tarde en Beasain. Y para las estadísticas, Eder Larrea y Sergio Ocón debutaron con el primer equipo en competición oficial.

