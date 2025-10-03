LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Justo Rodríguez
Fútbol

«Vamos a intentar darle continuidad a lo que estamos logrando»

Adrián Cantabrana ha analizado este viernes el partido que el sábado juega la Sociedad Deportiva Logroñés contra el Gernika en el Municipal de Las Gaunas

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:50

Comenta

Adrián Cantabrana ha analizado este viernes el partido que el sábado juega la Sociedad Deportiva Logroñés contra el Gernika en el Municipal de Las Gaunas. « ... Vamos a intentar darle continuidad a lo que estamos logrando. Más que a los resultados, a ese juego que estamos mostrando porque es esto lo que nos va a acercar a los puntos«, adelanta el técnico blanquirrojo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una persecución de película en Cascajos termina con un menor detenido
  2. 2

    El chorizo riojano que le gusta a Arguiñano
  3. 3

    Anguiano, un pueblo con mujeres al mando
  4. 4 La ONCE deja en Logroño un premio de 315.000 euros
  5. 5 Catorce bodegas invertirán en La Rioja 10,7 millones en los próximos dos años
  6. 6 La matrícula del segundo curso en la UR será también gratuita desde este año
  7. 7 El Ayuntamiento se lía (y la lía) al autorizar una fiesta en La Ribera con el nombre de «novatadas»
  8. 8 El Consejo de Estudiantes de la UR lamenta comportamientos incívicos en el Parque de La Ribera
  9. 9

    Solicitan la recusación de la jueza del caso contra la orden de caza del lobo en La Rioja
  10. 10

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Vamos a intentar darle continuidad a lo que estamos logrando»

«Vamos a intentar darle continuidad a lo que estamos logrando»