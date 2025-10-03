Adrián Cantabrana ha analizado este viernes el partido que el sábado juega la Sociedad Deportiva Logroñés contra el Gernika en el Municipal de Las Gaunas. « ... Vamos a intentar darle continuidad a lo que estamos logrando. Más que a los resultados, a ese juego que estamos mostrando porque es esto lo que nos va a acercar a los puntos«, adelanta el técnico blanquirrojo.

- ¿Qué espera del Guernica?

- Bueno, el Gernika es un equipo duro que está diseñado para ser un equipo muy rocoso. Un equipo que sabe que tiene que puede puntuar fuera de casa y luego hacerse fuerte físicamente con las condiciones que tiene su campo, pues es donde van ellos a sacar su mayor rendimiento. Entonces, nos esperamos un equipo que venga a puntuar, que venga a hacernos el partido muy largo, que venga a evitar que les generemos situaciones de peligro, situaciones de gol.

- La SDL ha mostrado solidez en defensa (solo un gol en contra) y ha sacado rédito de los cuatro goles que ha marcado, pero quizás falta esa contundencia adelante para dar un pasito más como equipo.

- Para nosotros es importante seguir generando ocasiones de gol, seguir defendiendo alto, recuperando alto, poder estar muy instalados en el área rival. Lo hemos conseguido, sobre todo en las tres primeras jornadas, teniendo muchas situaciones de gol. Obviamente, nos hubiera gustado materializar más para poder tener algún punto más. En puerta propia, no nos están generando en exceso ocasiones y también estamos sacando ese rédito.

-El Gernika perdió los dos primeros partidos contra rivales aragoneses y se ha recuperado con dos triunfos con adversarios riojanos. Es momento de romper esa racha.

- Esperemos ser el equipo que corte esa racha al Gernika. Ha podido ganar al Náxara, ha podido ganar al Alfaro, haciendo además dos muy buenos partidos, uno de ellos en la Salera, que todos sabemos que es un campo muy complicado, y más de generar ese resultado de 1-4. Va a ser un equipo que venga incluso con mucha confianza después de esas dos victorias.

-¿Cómo está la plantilla?

Pues la verdad que están bien. Siempre lo digo, el ganar o el tener buenas sensaciones te da esa tranquilidad semanal. Luego físicamente ya Santafé, que la semana pasada estaba más entre algodones, ya ha completado la semana con total normalidad. Solo tenemos a San Martín, que sigue tocado desde el partido de Alavés. Por tanto, los otros 22 en la plantilla están disponibles.

-¿Cambia mucho el Gernika fuera de casa que en casa?

- Nos hemos encontrado un Gernika que las dos primeras jornadas de liga busca más una estructura de 4-4-2, un equipo un pelín más propositivo incluso en algún momento, incluso yendo a presionar un poco más alto. A partir de esas dos derrotas contra Utebo y contra Deportivo Aragón, pasa a una estructura con línea de 5, un poquito más compactados, un poquito buscando más cerrar los partidos o tener partidos con menos situaciones de gol por parte de rival.

Y a priori es lo que nosotros contemplamos. Estamos preparados obviamente para cualquiera de los contextos, pero sí que esperamos que el busque o venga a ser un pelín más sólido defensivamente aquí en Las Gaunas.