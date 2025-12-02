LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Taliby se mostró muy seguro en el choque ante el Gernika. Justo Rodríguez
Fútbol | Segunda Federación

Un triunfo que cambia el paso de la UD Logroñés

Con su victoria ante el Gernika, los blanquirrojos acaban con su dinámica negativa y ascienden hasta el sexto puesto de la tabla

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:33

Comenta

Todas las victorias valen lo mismo, tres puntos. Da igual que llegue en la primera jornada o en la última. Sin embargo, hay triunfos que, ... anímicamente, suponen mucho más para un equipo y un claro ejemplo es el logrado este domingo por la UD Logroñés ante el Gernika. Con él, los blanquirrojos pusieron fin a numerosas dinámicas negativas y se quitaron de un plumazo «ese peso de encima» que les venía lastrando las últimas semanas, tal y como reconoció su entrenador, Unai Mendia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida por realizar tratamientos y administrar sustancias sin titulación en su centro de estética de Logroño
  2. 2 Detenido por saltarse un control, conducir drogado, con la ITV caducada y una orden de búsqueda
  3. 3 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  4. 4

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  5. 5 Estos son los días festivos en los que abrirán los comercios riojanos en 2026
  6. 6

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  7. 7

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Bilbao con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  8. 8

    Notre Dame: historias de una cafetería de barrio
  9. 9

    El extraño caso de las bicis olvidadas en Calahorra
  10. 10

    Recreos en los que nadie juega solo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Un triunfo que cambia el paso de la UD Logroñés

Un triunfo que cambia el paso de la UD Logroñés