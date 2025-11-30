LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores de la UD Logroñés celebran el gol de Marí. Justo Rodríguez
Fútbol | Segunda Federación

La UD Logroñés borra sus males ante el Gernika

Los blanquirrojos sacan a relucir su versión más efectiva para superar al bloque vizcaíno con claridad y romper así su mala dinámica

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:05

Comenta

La Unión Deportiva Logroñés sacó este domingo a relucir su versión más contundente. Quizás no fue el partido ante el Gernika el más estético, ... en cuanto a juego, pero sí el más efectivo y sólido. Y eso es lo que necesitaba un conjunto, el blanquirrojo, al que le estaba faltando, sobre todo en sus compromisos más recientes, resolver en las áreas. Este domingo sí lo hizo para llevarse el triunfo (4-0) ante un rival directo en la pelea por las primeras posiciones y para romper de esa manera la racha negativa que arrastraba.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La carretera se cobra la vida de cinco jóvenes este domingo
  2. 2

    Un siglo de las casas que ya no son baratas
  3. 3 Ilesos los nueve ocupantes de un globo aerostático al caer cuando volaba entre Villalobar y Castañares
  4. 4 La Primitiva deja en San Asensio un premio de 114.000 euros
  5. 5

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  6. 6

    Diseño riojano que pisa fuerte
  7. 7

    La Rioja tiene 2.698 grandes propietarios con más de diez inmuebles urbanos cada uno
  8. 8 Un camión parte un árbol en el paseo de las Cien Tiendas
  9. 9

    Cabimonteros, para entrar a vivir
  10. 10

    Las dos grandes rutas de La Rioja andariega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La UD Logroñés borra sus males ante el Gernika

La UD Logroñés borra sus males ante el Gernika