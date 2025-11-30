La UD Logroñés borra sus males ante el Gernika

La Unión Deportiva Logroñés sacó este domingo a relucir su versión más contundente. Quizás no fue el partido ante el Gernika el más estético, ... en cuanto a juego, pero sí el más efectivo y sólido. Y eso es lo que necesitaba un conjunto, el blanquirrojo, al que le estaba faltando, sobre todo en sus compromisos más recientes, resolver en las áreas. Este domingo sí lo hizo para llevarse el triunfo (4-0) ante un rival directo en la pelea por las primeras posiciones y para romper de esa manera la racha negativa que arrastraba.

El Gernika llegaba a Las Gaunas tras haber perdido solo uno de sus diez compromisos previos y los vizcaínos no comenzaron mal. Fieles a su estilo y con una línea de tres centrales atrás, empezaron con una buena presión que ahogaba la salida de balón blanquirroja y que les ayudó a generar un par de acercamientos seguidos al área de Taliby.

UD Logroñés Taliby, Val, Larrea, Cabetas, Camacho, Marí (Latif, m, 85), Benítez, Santana, Manex (Febas, m. 85), Anai y Lupu (Berto, m. 46). 4 - 0 Gernika San Nicolás, Agi, Lorente, Berasaluce, Beñat, Kortazar, Arberas (Vélez, m. 61), Agirre (Manex, m. 61), (Fruniz, m. 46), Herri (Morales, m. 46) y Okolo. Goles: 1-0, m. 23, Marí recoge un rechace en la frontal y engancha un gran disparo; 2-0, m. 25, Anai Morales, tras dejada de Lupu; 3-0, m. 49, Anai Morales remacha un balón suelto en el área pequeña; 4-0, m. 80, Manex, tras jugada de Santana.

Árbitro: Goiatz Markotegi. Amonestó a los visitantes Berasaluce, Vélez y Agirre.

Incidencias. 2.487 espectadores en Las Gaunas. El pelotari riojano Javier Zabala hizo el saque de honor. El árbitro tuvo que dejar el campo por lesión en la segunda parte.

Por fortuna para los locales, esa sensación de dificultad apenas duró unos minutos. Pronto la UD Logroñés se hizo con el control del balón, liderada por un muy buen Marí en el centro del campo. Así, enseguida se generaron las primeras llegadas, la mayoría de ellas protagonizadas por Santana desde el costado derecho. Sus pases al área, eso sí, no encontraron rematador.

Se acercaba la UD Logroñés a la meta rival, pero tampoco generaba ocasiones muy claras. Sin embargo, al contrario de lo que le había sucedido en citas anteriores, no necesitó demasiado para ponerse con suficiente renta en el marcador como para respirar tranquila. En tres minutos, del 23 al 25, el duelo quedó encarrilado para sus intereses.

El 1-0 apareció en un rechace. Marí ya había mostrado antes que cualquier balón suelto en la frontal del área iba a acabar en sus pies. Su primer disparo se marchó a las nubes, pero el segundo le salió a pedir de boca. Lo enganchó a la perfección y el esférico entró como un misil en la portería de San Nicolás. Golazo necesario para la tranquilidad de un equipo que precisaba verse por delante en el marcador para quitarse la ansiedad que arrastraba de semanas anteriores.

El gol era necesario, pero no suficiente. Quedaba mucho tiempo por delante y a la UDL le hacía falta un segundo tanto para asentarse de una manera definitiva. Y esa diana apareció en el siguiente ataque logroñés. Dejada de Lupu y el tiro de Anai Morales, que no era titular desde la sexta jornada y que entró en el once en lugar del sancionado Otadui, se coló en pegado al palo de la portería rival.

Desde la efectividad la UD Logroñés pasó a llevar el control total del encuentro. Sin prisas y obligando al Gernika a cambiar su esquema de juego al regreso de los vestuarios en la segunda mitad. Pasaron los vizcaínos a cerrar con cuatro atrás en busca de una reacción que los locales se encargaron de cortar de raíz con el tercer tanto de la tarde, que definió a la perfección el partido de los blanquirrojos. No fue la acción más bonita del choque, pero terminó en la red y eso es lo que cuenta. Santana intentó desbordar por su banda, su envío salió mordido pero fue a parar al pie de Anai. El extremo solo tuvo que empujarlo al fondo de la meta de San Nicolás para sentenciar de un modo definitivo el choque.

De ahí al final, el partido careció de emoción y de ritmo. En buena parte por el resultado y en gran medida también porque el juego estuvo parado durante muchos minutos por la lesión del colegiado principal, que tuvo que retirarse (para completar el trío arbitral tuvo que incorporarse un asistente, Borja Martínez, desde la grada). Aun así, a la UDL le dio tiempo a completar su goleada con el cuarto, obra de Manex tras una bonita jugada de Santana. Otra muestra más de contundencia.