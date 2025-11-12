La UD Logroñés anhela recuperar la regularidad perdida

Hace menos de un mes Diario LA RIOJA utilizaba un símil ciclista para definir la hoja de ruta que le esperaba a la Unión Deportiva Logroñés ... en las semanas siguientes. Los blanquirrojos tenían que medirse entonces a cuatro de sus rivales directos por el ascenso en pocos días (Amorebieta, Tudelano, Utebo y Sestao). Era su particular Tourmalet.

Unos duelos de los que los riojanos no han salido bien parados, ya que han sufrido tres derrotas, solo han ganado un partido y han bajado hasta la novena posición de la tabla. Esos datos certifican que el Tourmalet no se les ha dado bien a los riojanos pero, continuando con el símil ciclista, lo mejor para ellos es que no se han descolgado del grupo de cabeza. Es cierto que antes de la ascensión, los blanquirrojos mandaban entre los escapados. Eran los que tiraban y el resto seguía su rueda con más o menos dificultad. Ahora la UD Logroñés es la que va a rueda del resto. Está a cola del grupo cabecero, tiene a ocho rivales por delante y ha de avanzar para no quedarse descolgado y para tratar de reaccionar si alguno de los primeros lanza un ataque.

Necesitan los de Unai Mendia encontrar esa regularidad que han perdido en los encuentros con los rivales directos, ante los que no han respondido bien. Ha jugado la UDL contra seis de los ocho primeros clasificados y solo ha podido cosechar una victoria, frente al Utebo, y un empate, contra el Real Unión. Un botín escaso que los logroñeses tratarán de aumentar con los puntos que sumen en lo que resta de primera vuelta: siete partidos con escasos enfrentamientos directos.

Gernika y Sociedad Deportiva Logroñés son los dos oponentes que les restan a los blanquirrojos entre los que forman parte del grupo cabecero. El resto se encuentra detrás de los de Mendia, por lo que las próximas semanas se presentan como una buena oportunidad para escalar posiciones en la tabla clasificatoria del grupo.

Por Las Gaunas tienen que pasar el Eibar B, undécimo clasificado; el Ejea, décimo; y el Alfaro, colista. Además, los logroñeses han de rendir visita al Basconia, penúltimo en la tabla; y el Deportivo Aragón, que marcha duodécimo. Así, tras el Tourmalet, los riojanos afrontan ahora un terreno más favorable, el óptimo para hallar la regularidad perdida.