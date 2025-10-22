La UD Logroñés afronta su 'Tourmalet' particular

Eloy Madorrán Logroño Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:31 Comenta Compartir

El calendario es el que es y hay que jugar contra todos los equipos. Esta máxima del fútbol tiene matices. Y es que dependiendo del orden de los partidos y de la calidad de los rivales, el calendario se puede hacer más o menos llevadero o complicado. En el caso de la UD Logroñés, el sorteo de los partidos fue caprichoso y determinó que los de Unai Mendia se jueguen gran parte de su futuro en cuatro semanas.

Ya la última jornada los blanquirrojos comenzaron su 'Tourmalet' particular enfrentándose al Amorebieta en Urritxe. Los vascos son uno de los tres equipos descendidos de Primera Federación al final de la pasada campaña. Los riojanos cayeron por la mínima, 2-1.

Y a partir de ese encuentro, la UD Logroñés tiene por delante cuatro compromisos vitales para calibrar realmente sus aspiraciones. El objetivo del ascenso siempre está ahí y la llegada del técnico que lo logró la pasada campaña con el Teruel es toda una declaración de intereses. Pero el movimiento se demuestra andando y los blanquirrojos tienen que salir airosos de lo que les viene por delante en las próximas semanas.

Los riojanos, que son terceros en la tabla con 13 puntos, reciben este sábado (20.30 horas) en Las Gaunas al Tudelano. Los navarros, entrenados por el riojano Héctor Urquía, son segundos en la clasificación con un punto más que la UD Logroñés. Una importante piedra de toque para calibrar la racha de los de Mendia en casa (tres victorias en tres partidos), para comprobar cómo se han recompuesto los blanquirrojos de la segunda derrota de la temporada (la semana pasada en Urritxe) y si son capaces de corregir el mal hábito de empezar los partidos por detrás en el marcador (algo que ha ocurrido en cinco de los siete encuentros jugados).

La UD Logroñés tendrá que realizar un esfuerzo extra la semana que viene con la disputa de la primera ronda de la Copa del Rey. No se trata de la competición prioritaria para Unai Mendia, pero es cierto que la relación de los blanquirrojos con la Copa está salpicada de momentos épicos y es un torneo que en Logroño gusta.

Los blanquirrojos recibirán el jueves (20.30 horas) en Las Gaunas a la Ponferradina, equipo de Primera Federación. Los castellanoleoneses ganaron este fin de semana al Zamora en casa (2-0) y ocupan la mitad de la tabla del grupo I (puesto décimo con diez puntos después de tres victorias, un empate y cuatro derrotas).

Unai Mendia tendrá que buscar el equilibrio entre alinear un once solvente para afrontar la eliminatoria copera y a la vez dar descanso a hombres claves de su esquema para afrontar el importante duelo del fin de semana. Y es que en la novena jornada, dos o tres días después del compromiso copero, la UD Logroñés recibirá en Las Gaunas al actual líder Utebo.

Se trata de otro duelo de aúpa, de otra prueba del nueve para comprobar la resistencia de la plantilla blanquirroja y de sus aspiraciones.

Cuatro partidos en Las Gaunas

Por cierto, semana exigente la que experimentará el césped de Las Gaunas que acogerá en una semana los tres partidos de la UDL (Liga-Copa-Liga) además del duelo copero del martes de la SD Logroñés, que recibirá en Las Gaunas al líder de la Segunda División, un Racing de Santander que se encuentra en un buen momento de forma. Cuatro partidos en Las Gaunas en el espacio de ocho días.

Para finalizar su escalada particular, la UD Logroñés viajará a Las Llanas para enfrentarse al Sestao River: el tercer equipo del grupo II que descendió de Primera Federación al final de la pasada campaña. Los verdinegros –de nuevo entrenados por Unai Calle al que el público riojano conoce por su paso por el Haro Deportivo– suman en la actualidad solo un punto menos que los de Unai Mendia y son firmes candidatos a pelear por el ascenso.

Cuatro partidos por delante que marcarán para bien o para mal el futuro más próximo de la UD Logroñés.

