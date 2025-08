La UDL y el Náxara miden fuerzas en Varea

Los amistosos de verano suponen un escalón más en la preparación de cualquier equipo durante un verano que se hace muy largo. UD Logroñés ... y Náxara saltan hoy al campo de juego por primera vez en esta pretemporada para intentar trasladar al verde lo que han ido trabajando en los entrenamientos. El resultado siempre es lo de menos -especialmente para los entrenadores- en encuentros como el que blanquirrojos y najerinos disputarán esta mañana (11.00 horas) en Varea. Sin embargo, son los de Unai Mendia los que deberían mostrarse superiores a un equipo recién ascendido a la Segunda Federación.

Con la plantilla aún por cerrarse, el conjunto capitalino pretende dar minutos a todos los componentes de su plantilla, intentando repartir equitativamente el tiempo de juego entre sus efectivos. Es probable, en estos primeras pruebas estivales, que Mendia ponga en el terreno de juego dos equipos distintos en cada tiempo.

Durante esta semana, así lo hizo el técnico de Beasain. En primer término, alineó a Álex Daza, Ocón, Ugarte, Bobadilla e Iñaki, en defensa; Marí, Benítez y Otadui, en el centro del campo; los canteranos Cayetano Ruiz y Manex Rezola por los extremos y Joel Febas como delantero centro.

Taliby es el portero del otro once con el que ha trabajado Mendia esta semana en la Ciudad Deportiva de Valdegastea. En defensa plantó a José Val por derecha, Cabetas y Larrea como centrales y Camacho de lateral izquierdo; en el centro, alineó a Rivero, Txoperena y Markel Gil, con Raúl Bello y Manex Rezola, que ha jugado en ambos conjuntos, por las bandas y David González como único delantero. Todo en un 4-5-1 cuando los equipos están al ataque y un 4-3-3 cuando debe replegarse. Pero todo estos son suposiciones que irán modificándose a lo largo del verano, incluso esta mañana en el Ángel Aguado vareano.

Menos trabajado que su rival, con apenas seis días de entrenamiento a sus espaldas, el Náxara de Arturo Guerra se presentará en el barrio logroñés para medir fuerzas con la UD Logroñés. Lo hará con una plantilla reconocible en la base, con hasta trece renovaciones del curso pasado, pero con una frescura en la superficie que han aportado los nuevos rostros Sub'23 que completan su vestuario. Experiencia y juventud se dan de la mano esta temporada dentro del conjunto blanquiazul buscando cerrar el objetivo de la permanencia.

Pese a la modestia de la entidad blanquiazul, Guerra se mostraba conforme y contento por el gran mercado de verano realizando una plantilla a su gusto y a la de su cuerpo técnico. Es la tercera etapa del entrenador en el banquillo de La Salera, pero asegura que ésta es totalmente distinta a las anteriores al coger al equipo desde el principio de curso. Y casualidades de la vida, será ante la UD Logroñés con la que estrenará su ronda de amistosos de verano.

Y es que tanto el entrenador, como gran parte de la plantilla del Náxara, tiene un pasado común con el conjunto blanquirrojo. Fue como segundo de Diego Martínez, cuando el equipo capitalino rozó la gloria al caer en la final por el ascenso a Primera Federación. Guerra conoce a la perfección la entidad, aunque poco queda de aquella UDL con la que trabajó hace un par de temporadas. De igual manera, jugadores como Viti, Villos, Pepe, Merino o Miguel Rodríguez han defendido el escudo blanquirrojo a lo largo de sus carreras, sin contar con las dos últimas incorporaciones de este mercado: el portero David Lleyda y la cesión del centrocampista Samuel Lallana.

El de esta mañana en Varea (entrada a 10 euros para adultos), será el primer amistoso de ambos y qué mejor que un derbi riojano para dar inicio al verano.

Miguel Marí Jugador de la UD Logroñés «Ojalá sea mi segundo ascenso consecutivo»

El alicantino, experto en ascensos, disputará hoy sus primeros minutos como blanquirrojo

JULEN CABELLO

Ni uno ni dos. Son tres, los ascensos que acumula Miguel Marí en su carrera. Lo curioso es que los tres ascensos a Primera Federación, Intercity, en la 2021-22; Hércules, en la 2023-24, y Teruel, en la 2024-25, los ha conseguido jugando únicamente tres temporadas en Segunda Federación. Casualidad o no, Marí llega a Logroño en un proyecto que sólo contempla un final. El mediocentro concedió su primera entrevista a TVR como jugador blanquirrojo.

- ¿Cómo se ha adaptado al vestuario?

- Muy bien, es un lujo venir aquí cada día. Las facilidades que tenemos, independientemente de la categoría en la que estamos, hacen que disfrutemos muchísimo. Además, los cuatro jugadores que siguen del año pasado nos han acogido rapidísimo y también tenemos la suerte de que hemos venido cinco del Teruel, que ya nos conocíamos. Por lo que entre todos tenemos que hacer el mejor grupo posible para que sea un año bonito.

- ¿Cuál fue su reacción cuando recibió la llamada de la UD Logroñés?

- Me habían hablado muy bien, tanto de la ciudad como del club, y una vez vinieron Quique y Unai y me transmitieron la idea que tenían conmigo, acepté. He estado tan a gusto este año en Teruel con la filosofía de Unai y con la manera que tiene de ver el fútbol, que tuve pocas dudas.

- ¿Cree que se podrá traer esa filosofía con el mismo final?

- Ojalá, ¿Por qué no? Yo tengo tres ascensos. ¿Por qué no pueden ser cuatro? Ojalá sea el segundo consecutivo y pueda traer la suerte que he tenido hasta ahora, pero para ello hay que tener humildad hay que trabajar mucho durante la temporada.

- El club y la afición llevan unos años muy duros. ¿Será este el año que tanto tiempo se lleva esperando?

- Imagino que desde el año que se descendió de segunda, los años siguientes han sido duros. Pero venimos a darle la vuelta y que a partir de ahora vengan resultados positivos y podamos ir escalando categorías.

- ¿Cómo se ve de cara a la nueva temporada ?

- Me encuentro muy bien, el año pasado no tuve ningún percance, pude jugar lo máximo posible y espero que este año siga igual. Ojalá pueda disfrutar de la temporada completa.