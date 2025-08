«Ojalá sea mi segundo ascenso consecutivo»

Ni uno ni dos. Son tres, los ascensos que acumula Miguel Marí en su carrera. Lo curioso es que los tres ascensos a Primera Federación, ... Intercity, en la 2021-22; Hércules, en la 2023-24, y Teruel, en la 2024-25, los ha conseguido jugando únicamente tres temporadas en Segunda Federación. Casualidad o no, Marí llega a Logroño en un proyecto que sólo contempla un final. El mediocentro concedió su primera entrevista a TVR como jugador blanquirrojo.

–¿Cómo se ha adaptado al vestuario?

– Muy bien, es un lujo venir aquí cada día. Las facilidades que tenemos, independientemente de la categoría en la que estamos, hacen que disfrutemos muchísimo. Además, los cuatro jugadores que siguen del año pasado nos han acogido rapidísimo y también tenemos la suerte de que hemos venido cinco del Teruel, que ya nos conocíamos. Por lo que entre todos tenemos que hacer el mejor grupo posible para que sea un año bonito.

– ¿Cúal fue su reacción cuando recibió la llamada de la UD Logroñés?

– Me habían hablado muy bien, tanto de la ciudad como del club, y una vez vinieron Quique y Unai y me transmitieron la idea que tenían conmigo, acepté. He estado tan a gusto este año en Teruel con la filosofía de Unai y con la manera que tiene de ver el fútbol, que tuve pocas dudas.

–¿Cree que se podrá traer esa filosofía con el mismo final?

– Ojalá, ¿Por qué no? Yo tengo tres ascensos. ¿Por qué no pueden ser cuatro? Ojalá sea el segundo consecutivo y pueda traer la suerte que he tenido hasta ahora, pero para ello hay que tener humildad hay que trabajar mucho durante la temporada.

– El club y la afición llevan unos años muy duros. ¿Será este el año que tanto tiempo se lleva esperando?

– Imagino que desde el año que se descendió de segunda, los años siguientes han sido duros. Pero venimos a darle la vuelta y que a partir de ahora vengan resultados positivos y podamos ir escalando categorías.

– ¿Cómo se ve de cara a la nueva temporada ?

– Me encuentro muy bien, el año pasado no tuve ningún percance, pude jugar lo máximo posible y espero que este año siga igual. Ojalá pueda disfrutar de la temporada completa.