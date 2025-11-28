La UD Logroñés paga su fragilidad defensiva

Unai Mendia lo dejó claro al término del partido ante el Basconia. «Seguimos encajando goles con demasiada facilidad», admitió en la rueda de prensa ... posterior a un duelo en el que los blanquirrojos habían recibido tres tantos en contra en la primera mitad. Fue ese el ejemplo más claro de la fragilidad defensiva que les ha lastrado en los últimos choques y que queda patente al mirar sus estadísticas: la Unión Deportiva Logroñés no se ha marchado con su portería a cero en ninguno de sus últimos ocho compromisos ligueros. Y eso se acaba pagando.

Quince tantos en contra han recibido los riojanos en lo que se lleva de competición, convirtiéndose así en el equipo que más veces ha sacado el esférico de su portería de los nueve primeros clasificados de su grupo. Y eso que los de Mendia no empezaron mal en ese aspecto, puesto que no encajaron goles en dos de sus primeros cuatro encuentros. No vieron puerta ante los riojanos ni el Ebro ni la Mutilvera, pero desde aquel partido ante el conjunto navarro han pasado ya dos meses. Dos meses en los que, semana tras semana, la UD Logroñés ha encajado al menos un gol en contra.

Y eso le ha acabado pasando factura. A medida que su fragilidad defensiva ha aumentado, la Unión ha ido perdiendo posiciones en la tabla y se ha ido alejando de las posiciones cabeceras. Ocho puntos en las últimas ocho jornadas es un pobre balance para un equipo en el que el objetivo principal es el ascenso de categoría, pero que ahora se ve en una preocupante novena posición.

En esta racha, los blanquirrojos han protagonizado partidos en los que su juego ha sido bueno pero el resultado no les ha acompañado (como el del Amorebieta) con otros en los que ni las sensaciones ni el tanteador han jugado a su favor. También ha habido alguna excepción, como la del día del Utebo, cuando los riojanos firmaron un gran choque tanto a nivel futbolístico como en el marcador, pero incluso en aquella cita acabaron encajando un gol en la segunda parte.

La deriva de los blanquirrojos no está siendo positiva en el aspecto defensivo y en esa primera parte ante el Basconia quedó patente la necesidad de mejorar atrás para crecer en la clasificación. En ataque los riojanos están respondiendo bien (son los segundos que más goles meten del grupo), pero para alcanzar sus metas tendrán que dar un paso al frente sin balón. Es un objetivo prioritario.