Unai Mendia gesticula durante el partido ante el Ebro en Las Gaunas. Juan Marín
Fútbol

UDL: cuatro años sin catar el liderato

La entidad blanquirroja vive un buen momento en este comienzo de temporada y comparte la primera plaza, algo que no lograba desde octubre de 2021

Luismi Cámara

Logroño

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:44

Comenta

Es muy pronto para lanzar las campanas al vuelo pero hacía mucho que la Unión Deportiva Logroñés no se veía tan elevada. Los blanquirrojos ... llevan desde la segunda jornada arriba. Ahora mismo, comparten el liderato con el Utebo y el Tudelano tras completarse las cinco primeras jornadas del Grupo II de Segunda Federación.

