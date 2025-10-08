UDL: cuatro años sin catar el liderato

Es muy pronto para lanzar las campanas al vuelo pero hacía mucho que la Unión Deportiva Logroñés no se veía tan elevada. Los blanquirrojos ... llevan desde la segunda jornada arriba. Ahora mismo, comparten el liderato con el Utebo y el Tudelano tras completarse las cinco primeras jornadas del Grupo II de Segunda Federación.

Hay que remontarse muy atrás para recordar el último momento en el que la UDL miró, como estas últimas semanas, desde arriba a sus rivales. Demasiado tiempo, sobre todo para una entidad como la capitalina que ya ha vivido lo que significa el fútbol profesional y es siempre candidata a regresar a él en un corto margen.

Fue después de la décima jornada de la recién estrenada Primera RFEF, el 29 de octubre de 2021, cuando la UD Logroñés formaba parte del grupo de líderes que mandaban en el Grupo I. La campaña anterior los riojanos habían sido equipo de Segunda y, tras perder la categoría, partían entre los candidatos al ascenso. Deportivo de La Coruña, Unionistas de Salamanca, Racing de Santander y UDL marchaban primeros, con veinte puntos en su haber. Fue la última vez para los capitalinos hasta esta campaña.

Casi cuatro años han pasado desde entonces. Entre medio, muchos sinsabores y un nuevo descenso. Este fin de semana Mendia y los suyos podrían quedarse de nuevo solos en lo más alto si se dan los resultados favorables. Los blanquirrojos juegan el domingo en el Municipal de Las Gaunas contra el colista Beasáin, que no conoce la victoria todavía. Mientras, los otros colíderes tienen complicados rivales que batir.

El Utebo recibe el sábado (17.00 horas) en tierras aragonesas a una SD Logroñés que aspira a superarle en la tabla. El Tudelano juega en Las Llanas (domingo, 17.30) frente al Sestao, cuarto, también a un solo punto.