La UDL busca un once fiable y ganador

Se busca un once que agite el momento actual y desencadene una revolución que le lleve a la victoria. Perfectamente podría ser un anuncio por ... palabras que demandase una formación futbolística exitosa. Y, seguramente, la UD Logroñés anda en esa búsqueda. Ayer regresó a los entrenamientos después del descanso habitual de los martes y de la tormenta en la que vive desde hace tiempo, pero que arreció el domingo en Las Gaunas. A Sergio Rodríguez le gustaría encontrar ese once que relance al club. En once jornadas no ha repetido formación y ha introducido hasta veinticinco variantes, a pesar de ser amigo de pocos cambios. En números, esos once partidos se resumen en cuatro triunfos, seis empates y una derrota. Es decir, 18 puntos.

Sergio Rodríguez se estrenó con un once compuesto por Daza en la portería, Yasin, Sarriegi, Moreno y Mateo en defensa; Agüero, Caballero, Pau López y Madrazo, en la medular; Gualda y Barrero, en ataque. Ganó 3-0 al Barbastro. Y el domingo alineó a Royo en la portería; Pol Arnau, Monreal, Joao Días e Iñaki, en defensa; Agüero, Garrido, Gualda, Madrazo –el único que ha sido titular los once partidos–, en la medular; Riki y Lupu, en ataque. Es decir, nueve cambios en once jornadas motivados no solo por los marcadores, sino también por las lesiones y decisiones técnicas.

Tras el triunfo sobre el Barbastro, Rodríguez introdujo a Beñat y Monreal en el once que jugó en Subiza y adelantó a Sarriegi a la medular. De aquel once salió Álex Gualda. El equipo no firmó un buen partido y cedió dos dolorosos puntos. Más plácido fue el partido contra la Real Sociedad C, que ganó 3-0. Un cambio respecto al once anterior. Yasin recuperó el lateral derecho y volvió a unir a Pau López y Caballero en el círculo central.

Los partidos frente a Alfaro, Aragón, Alavés B y Teruel no ofertaron muchos cambios. En el primero, Gualda suplió a Pau y en el segundo intercambiaron papeles. Ante los vitorianos, Sarriegi tomó el puesto de Gualda y reapareció Andrei Lupu, que llevó a Barrero al banquillo. Y contra el Teruel reaparecieron Pau López y Garrido.

La primera gran revolución llegó en Guernica después de dos decepcionantes empates consecutivos en Las Gaunas. En tierras vascas no pasó de las tablas y, además, con una sonrisa porque empató el partido en el tiempo añadido. Allí, Bobadilla, Iñaki, Sarriegi, Bonilla y Riki entraron en el once, del que salieron Monreal, Mateo, Garrido, Caballero –que se había lesionado días antes– y Agüero. Muchos cambios sin el resultado apetecido al que siguieron otras cuatro modificaciones siete días después frente al Izarra. Royo sorprendió con su presencia en la portería, y Monreal, Garrido y Nájera volvieron al once. Victoria cómoda, pero que costó encauzar.

El encuentro en Ejea fue el detonante del momento actual. Perder no entra en los números del club, pero menos encajar tres goles en quince minutos y carecer de capacidad de reacción. En la localidad alavesa, Pau López suplió a Nájera y Daza a Royo. El compromiso dejó secuelas y el domingo, y con el Tudelano como invitado, Sergio Rodríguez introdujo cinco cambios respecto al anterior compromiso dos días después de hacer pública la necesidad de un cambio radical en su equipo. Royo, Arnau, Joao, Gualda y Riki se sumaron al once inicial, del que salieron Daza, Yasin, Bobadilla, Bonilla y Pau. Empate decepcionante.

El técnico tiene por delante cuatro sesiones para perfilar el equipo que jugará el domingo en Eibar con muchos objetivos: ganar, mejorar su imagen, recuperar su autoestima, dar una alegría a su afición y cerrar esta racha. Y hay más.