La UD Logroñés se acostumbra a remar

Cada fin de semana con un resultado desfavorable, en todos los equipos se ve la botella medio vacía, son más las lecturas negativas que las ... positivas y se vive un pequeño terremoto. Y la UD Logroñés no es ajena a esta situación. La derrota de los blanquirrojos en Urritxe generó muchas dudas por el qué (los blanquirrojos perdían su segundo partido de la temporada y abandonaban el coliderato) y por el cómo (dos encajados en sendos saques de esquina y de nuevo falta de eficacia ante la portería rival».

Además, la derrota ante el Amorebieta confirma una situación de partido que se está convirtiendo en un patrón: la UD Logroñés se está acostumbrando a ir a remolque en el marcador. Y es que de los siete partidos de liga que se han disputado hasta el momento, en cinco de ellos los de Unai Mendia comenzaron encajando gol y teniendo que remar para sacar algo positivo.

Sí que es cierto que de esos cinco partidos, en dos se consiguió dar la vuelta y terminar ganando; dos fueron derrotas y uno se empató en el añadido.

El entrenador de la UD Logroñés, Unai Mendia, habló de esta circunstancia en rueda de prensa, para él no era una sorpresa. «No, a mí no me sorprender, lo que me sorprendería es que no se complicaran (los partidos) porque siempre he dicho que hay una igualdad máxima en la categoría y eso no me sorprende. Y tampoco me sorprende que al final acabemos remontando y ganando los partidos porque te digo que estamos haciendo bien las cosas, que competimos bien, que el equipo está vivo y hay veces que al remontar le quitamos valor y para mí es todo lo contrario», reflexionó el técnico antes del partido en Urritxe.

No empezó bien la temporada con la derrota en Vitoria, ante el Alavés B. Dos goles locales en la segunda parte sentenciaron el partido.

El segundo partido de la temporada, primero en Las Gaunas, significó la primera victoria de los blanquirrojos pero de nuevo marcó primer el equipo visitante, el Náxara, por mediación de Villos antes del descanso. Un gol de Urki y otro de Cabetas, en el tiempo añadido, significó la primera victoria de la UDL.

Después de dos jornadas con victoria (y la portería a cero), los blanquirrojos viajaron a Irún. En el Stadium Gal los de Mendia arañaron un empate (1-1). De nuevo se adelantó el equipo contrario (De la Mata, minuto 79). Y de nuevo los blanquirrojos salvaron un punto en el tiempo añadido. Lo hizo Urki Txoperena al transformar una pena máxima en el tiempo añadido.

Victoria con remontada

En la sexta jornada visitó Las Gaunas el Beasain, que llegaba como colista pero que sorprendió con un gol de Bengoetxea al cuarto de hora de partido. Con ese resultado se llegó al descanso. En la segunda parte la UD Logroñés le dio la vuelta al encuentro manifestando una fe inquebrantable hasta el final. Febas empató (minuto 68) y Otadui logró el gol de la victoria cuando se vislumbraba el final (minuto 85).

El resumen es que hasta el momento, la UDL ha vencido en los tres partidos como local pero en dos de ellos tuvo que remontar.

Y en la última jornada, el pasado sábado el equipo blanquirrojos de nuevo se vio por detrás en el marcador. En un partido accidentado, Reka adelantó al Amorebieta con un gol a la salida de un saque de esquina. Con el 1-0 se llegó al descanso. Y en la segunda parte, de nuevo en un córner, Fausto cabeceó al fondo de la portería de Daza.

A la épica, con diez hombres por la expulsión de Berto Rosas que vio dos amarillas en tres minutos, los riojanos lograron acortar distancias por mediación de Benítez en el minuto 82. Incluso dispusieron de una doble ocasión en la última jugada, pero ni Manex ni el propio Benítez acertaron y los tres puntos se quedaron en casa.

A buen seguro que a Unai Mendia y a su equipo no les gusta esta circunstancia y trabajarán para que no se vuelva a repetir.