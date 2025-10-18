LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Berto Rosas se marcha de Urritxe expulsado. LOF
Fútbol | Segunda Federación

La UDL pierde desde la esquina

Los de Mendia encajan dos goles en sendos córners y con un hombre menos por expulsión de Rosas intentan la épica sin suerte

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Sábado, 18 de octubre 2025, 20:15

Comenta

La UD Logroñés encajó este sábado en Urritxe la segunda derrota de la temporada (2-1). No estuvieron finos los de Mendia que encajaron ... dos goles en sendos saques de esquina y reaccionaron cuando se quedaron con diez por expulsión de Berto, pero era tarde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

