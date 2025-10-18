La UDL pierde desde la esquina

La UD Logroñés encajó este sábado en Urritxe la segunda derrota de la temporada (2-1). No estuvieron finos los de Mendia que encajaron ... dos goles en sendos saques de esquina y reaccionaron cuando se quedaron con diez por expulsión de Berto, pero era tarde.

Que las condiciones de Urritxe iban a condicionar el juego ya se sabía, de hecho la UD Logroñés estrechó esta semana el campo de entrenamiento para hacerse a las medidas del campo de Amorebieta. Fútbol más vertical, poco margen para posesiones largas y mucha atención a las segundas jugadas.

La primera mitad apenas tuvo tres ocasiones importantes. El gol del Amorebieta y dos buenas acciones blanquirrojas sin premio. El partido transitaba en un dominio de balón alterno, con la UD Logroñés presionando bien la salida de balón de los locales.

Apenas habían aparecido los locales cuando el Amorebieta se adelantó en el marcador. Buena acción de ataque por banda derecha que obliga a Daza a salir a los pies de Reka y forzar el córner. Y el Amorebieta sorprendió con una acción ensayada: balón raso al área, Torrico la toca hacia atrás para la llegada de Reka que fusila por alto la portería de Daza. Corría el minuto 26.

Demasiado premio para lo visto hasta el momento. Pero el fútbol va de goles y no de méritos. Y lo cierto es que el gol espoleó a la UD Logroñés que dispuso de sus dos mejores ocasiones casi de manera consecutiva. Primero fue Altamira el que desbarató un mano a mano con Pascual con una buena parada abajo, con su pierna izquierda.

Y pasad la media hora de partido Mánex puso un balón al área por la parte izquierda del ataque riojano y Febas engatilla rápido su izquierda para estrellar el balón en el poste.

De ahí al final de la primera parte lo más reseñable fue la lesión de Cabetas en la pugna por un balón aéreo que obligó a Mendia a realizar el primer cambio. Salió Val al campo y descanso.

Después de lo visto en la primera mitad nada hacía presagiar que la segunda parte tendría de todo. Lo primero, una buena salida al campo de la UD Logroñés. en tres minutos sacó dos saques de esquina y Altamira firmó la parada de la tarde a tiro de Mánex desde la frontal del área tras un pase de Otadui.

Y a continuación, gol anulado al propio Mánex por un fuera de juego claro. Pero esta UD Logroñés era otra, pisaba área contraria y buscaba el gol del empate.

Unai Mendia introdujo un triple cambio y dejó a Marí de central en lugar de Ugarte. Mala decisión porque el futbolista no estuvo acertado. En el minuto 62 Fausto le ganó la partida y cabeceó al fondo de la red un nuevo saque de esquina a favor del Amorebieta.

Y como las desgracias no vienen solas, el propio Marí erró en un pase lo que le permitió a Arzallus plantarse solo ante Daza y el portero blanquirrojo derribó al delantero local. Penalti que se encargó de lanzar el propio Arzallus. No pudo hacerlo peor. Fuera directamente.

No era la tarde de la UD Logroñés que en el minuto 72 se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Berto Rosas que vio dos cartulinas amarillas en tres minutos.

Gol de Benítez

Cuando más complicado lo tenía la UDL llegó el gol de Benítez, que cabeceó en la frontal del área pequeña después de que Lhery –que salió a ocupar la posición delantero centro– no acertara en el primer remate. Había vida para los blanquirrojos.

En el minuto 95 Altamira desbarató una doble ocasión de Mánex y Benítez para desesperación de los blanquirrojos. Final.