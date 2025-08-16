LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Héctor Urquía sigue un partido del Anguiano desde el banquillo. Sonia Tercero
Fútbol | SD Logroñés-Tudelano

Sueño cumplido

Héctor Urquía quería vivir del fútbol y lo ha logrado en Tudela. El Tudelano se enfrenta esta mañana a la SD Logroñés en Varea

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Sábado, 16 de agosto 2025, 09:02

Mi sueño siempre ha sido dedicarme al fútbol». Quien lo dice responde al nombre de Héctor Urquía (Logroño, 1992). Lleva media vida en los banquillos, ... como preparador físico y como entrenador, aunque su nombre se recuerda por sus dos últimas campañas en Anguiano. En la primera ascendió y en la segunda peleó por la permanencia hasta el último suspiro. Isla ha sido un escenario fundamental en su vida, así como el reparto de actores con los que ha coincidido en el club serrano. Desde el 1 de julio es el entrenador del Tudelano y desde el 1 de julio puede vivir exclusivamente del fútbol. Ha cumplido así parte de su sueño. El Tudelano se mide hoy a la SD Logroñés en Varea (11.00 horas)

