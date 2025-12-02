LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La SDL firmó tablas ante el Sestao River. Agencia Lof
Fútbol | Segunda Federación

El empate en Las Llanas permite a la SDL situarse a solo un punto del 'play off'

Los de Adrián Cantabrana ya han visitado los feudos de los cuatro primeros clasificados del grupo

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:33

La Sociedad Deportiva Logroñés se retiraron de su visita a Las Llanas con un sabor agridulce. Los blanquirrojos acabaron contentos por sumar un punto ... en uno de los campos más complicados del grupo, pero insatisfechos por no haber aprovechado sus ocasiones para llevarse un meritorio triunfo ante un Sestao River que vio cómo el palo evitaba que se marchara de vacío en su enfrentamiento con los riojanos.

