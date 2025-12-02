El empate en Las Llanas permite a la SDL situarse a solo un punto del 'play off'
Los de Adrián Cantabrana ya han visitado los feudos de los cuatro primeros clasificados del grupo
Logroño
Martes, 2 de diciembre 2025, 07:33
La Sociedad Deportiva Logroñés se retiraron de su visita a Las Llanas con un sabor agridulce. Los blanquirrojos acabaron contentos por sumar un punto ... en uno de los campos más complicados del grupo, pero insatisfechos por no haber aprovechado sus ocasiones para llevarse un meritorio triunfo ante un Sestao River que vio cómo el palo evitaba que se marchara de vacío en su enfrentamiento con los riojanos.
Aun así, el punto en tierras vizcaínas se puede considerar como positivo para los de Adrián Cantabrana, puesto que con él el equipo pone fin a dos partidos consecutivos sin sumar fuera de casa. Los riojanos han encadenado varias salidas a los estadios de algunos de los equipos más potentes del grupo y, tras no poder puntuar ni en Tudela ni en Irún, consiguieron un empate con el que se mantienen en el séptimo puesto de la clasificación y con el que se acercan a solo un punto de las posiciones que dan derecho a jugar el 'play off' de ascenso.
Con su visita a Las Llanas, la Sociedad Deportiva Logroñés ya ha acudido a los feudos de los cuatro primeros clasificados de la categoría. No lograron sacar botín alguno de sus visitas frente a Utebo, donde perdieron por la mínima (3-2); al Tudelano, contra el que claudicaron después de completar una buena primera parte (3-0); y en Irún, donde cayeron por la mínima (2-1). En la segunda vuelta, por lo tanto, a todos esos equipos, claros candidatos a los primeros puestos de la tabla, deberán visitar Las Gaunas, donde la SD Logroñés ha sacado su mejor versión.
Mau Reygadas se va de la SDL sin debutar en un partido oficial
Mau Reygadas ya no es futbolista de la Sociedad Deportiva Logroñés. La entidad blanquirroja anunció ayer la baja del lateral de origen mexicano, que abandona la disciplina del club sin haber disputado ni un solo minuto en un partido oficial con los de Adrián Cantabrana.
La SD Logroñés anunció su incorporación el pasado verano procedente del Atlético Sanluqueño de Primera Federación. En la nota de su presentación se hablaba de él como un futbolista que se caracteriza «por su despliegue físico, su recorrido y su orden táctico» y que había jugado en las categorías inferiores de la selección de su país. Cualidades que no ha podido demostrar en el club riojano.
