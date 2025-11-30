La madera evita el triunfo de la SDL

Sergio Gil se marcha del exblanquirrojo Sarriegi durante el partido en Las Llanas.

M. S. Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:22 Comenta Compartir

De tú a tú contra uno de los serios aspirantes al ascenso. Y con la sensación de haberse dejado algo más en Las Llanas ante todo un Sestao. El palo impidió que así fuera a pocos minutos del final, pero la Sociedad Deportiva Logroñés dio la cara frente al segundo clasificado y demostró que está para más. Abrió la cuenta David San Martín para los de Adrián Cantabrana, una de las sorpresas en la alineación del cuadro riojano. Fue a la media hora de juego. Y empató Jorge García, después del descanso, desde los once metros.

Sestao River Ander Iru, Etxeberria, Montero, Argente, Jon Rojo (Ieltxu, m. 67), Sarriegi, Erdozia (Del Río, m. 82), Laka, Barandarian, Lamadrid (Seguin, m. 82), Jorge García (Pradera, m. 67). 1 - 1 SD Logroñés Kike Roko, Lazkano, Lecea, Zubiri, Clavero, Hualde, Núñez (Joselu Guerra, m. 85), David Sánchez (Santafé, m. 79), Ayensa, Sergio Gil (Khitthi, m. 79) y San Martín (Moha, m. 85). Árbitro: Fermín Rodríguez (Comité navarro). Amonestó con tarjeta amarilla al local Erdozia y a los visitantes Sergio Gil y Samu Clavero.

Goles: 0-1, min. 30: San Martín, después de una gran maniobra individual dentro del área pequeña. 1-1, min, 55: Jorge García, desde el punto de penalti por una mano de un defensor de la SDL.

Incidencias: 1.725 espectadores en Las Llanas en una tarde fría y húmeda. Como es habitual, hubo presencia de aficionados blanquirrojos en las gradas del estadio vizcaíno.

La SD Logroñés necesitada mejorar sus prestaciones como visitante. No ganaban los blanquirrojos a domicilio desde finales de octubre y deseaban no quedar desenganchados de la zona alta de la clasificación. La SDL quiso imponer su ritmo desde el inicio de las acciones, aunque la primera ocasión fue del Sestao en el octavo minuto de juego, cuando el exblanquirrojo probó suerte desde la distancia pero encontró a Kike Royo bien situado. El regreso del portero veterano fue otra de las novedades que presentó Cantabrana y el meta no defraudó.

No hubo un claro dominador en esos primeros compases, que sirvieron para un estudio mutuo de la situación y en el que ambos conjuntos cometieron bastantes imprecisiones.

Tuvieron que pasar veinte minutos para que los riojanos pisaran área rival. Esa ocasión llegó por obra y gracia de Sergio Gil. El zaragozano estuvo cerca de anotar el primer tanto del partido, pero la intervención de otro exblanquirrojo como Ander Iru se lo impidió desviando el remate al córner.

A partir de entonces, presionó el cuadro logroñés para meterse en campo contrario, fiel a su estilo. Las sensaciones eran buenas pero los de Cantabrana sacaban poca tajada de ese dominio. Hasta que llegó el tanto de David San Martín, con una gran jugada individual en el área pequeña que acabó en con el balón en la red de Ander Iru después de darle con la espuela.

El gol obligó al Sestao a reaccionar. No está acostumbrado el conjunto verdinegro a verse por debajo en el marcador. Otra vez a balón parado, en un córner, Erdozia mandó el esférico demasiado alto. La última ocasión de los locales antes de marcharse a los vestuarios después de una primera parte de mucho trabajo y derroche físico por parte de los blanquirrojos.

Tras el paso por vestuarios, el Sestao se volcó en busca del empate. Sin ser demasiado preciso, ganó terreno frente a una SDL que se empeñaba en romper la velocidad del juego local pero que perdía fuelle físicamente. Sin embargo, el Sestao logró igualar la contienda. Fue desde el punto de penalti por mano de un defensor blanquirrojo. La pena máxima la transformó Jorge García con mucha clase.

Ninguno de los dos equipos se conformó con el 1-1. Otra de las novedades en el once de Cantabrana, Ayensa, probó desde lejos sin suerte. Quedaba media hora por delante y la SDL estaba en su mejor momento.

De hecho, a tres minutos del final otra vez Unai Ayensa estuvo muy cerca de decantar el encuentro para los blanquirrojos, pero su remate dio en el palo de Ander Iru y la SD Logroñés se tuvo que conformar con un punto que se le hace demasiado escaso.

Temas

SDL

Sestao

Reporta un error