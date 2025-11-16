Un duelo entre dos equipos con números y sensaciones similares

Adrián Cantabrana y Ramsés Gil coincidieron en varios puntos en sus respectivas ruedas de prensa previas al duelo que mide hoy al Real Unión y ... a la SD Logroñés. Los dos afirmaron que sus equipos llegan en buen momento a la cita e igualmente ninguno dudó en alabar a sus oponentes.

De sus palabras se desprende que los dos esperan hoy un choque abierto y con alternativas. Cantabrana, no en vano, explicó que los vascos «buscan un juego vistoso y asociativo, siempre tratando de progresar hacia adelante» justo después de definir la plantilla del Real Unión como un bloque de «jugadores de un nivel muy alto que vienen incluso de Primera RFEF y que bajan de categoría porque consideran que, de esa forma, van a poder volver a subir de manera más rápida».

Gil, mientras, argumentó que la SD Logroñés cuenta con futbolistas «de mucha calidad y determinantes» en la parcela ofensiva, además de afirmar que «cuesta muchísimo meter mano» a los blanquirrojos cuando no tienen el balón en su poder. Con esos pilares, detalló que el conjunto de Cantabrana apuesta por un fútbol «muy alegre» en cualquier escenario. «No veo a un equipo que venga a especular porque no es su fútbol», señaló para incluir una frase rotunda:«Cualquier error lo vamos a pagar».

Los irundarras vienen de imponerse al Basconia fuera de casa en el que fue definido por Ramsés Gil como «el mejor partido» de su equipo en lo que se lleva de temporada. Los riojanos, mientras, viajan a tierras guipuzcoanas después de ganar al Náxara en Las Gaunas y dejar así atrás la derrota sufrida una semana antes contra el Tudelano. «Fue un resultado muy engañoso porque jugó muy bien, sobre todo en la primera parte», recordó Gil.

En cuanto a las bajas, Cantabrana cuenta únicamente con una ausencia, la del extremo Pablo Aguinaga, quien ya se perdió el encuentro ante el Náxara. Para cubrir esa ausencia, el técnico podrá usar de nuevo a Moha tirado a una banda o elegir otra opción entre sus pupilos.