LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugdadores de la SDL se refrescan en un entrenamiento de esta semana. Miguel Peche

Fútbol | Real Unión-SD Logroñés

Un duelo entre dos equipos con números y sensaciones similares

Vascos y riojanos llegan a la cita de esta tarde aupados a la zona noble de la tabla y tras sacar adelante sus partidos más recientes

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:15

Comenta

Adrián Cantabrana y Ramsés Gil coincidieron en varios puntos en sus respectivas ruedas de prensa previas al duelo que mide hoy al Real Unión y ... a la SD Logroñés. Los dos afirmaron que sus equipos llegan en buen momento a la cita e igualmente ninguno dudó en alabar a sus oponentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La revolución llega a los grifos de cerveza riojanos
  2. 2 Muere un joven de 22 años en Guadalajara al mediar en una pelea entre dos grupos
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4

    La demanda para retirar amianto supera la disponibilidad de las empresas especializadas
  5. 5

    «Debutar con 21 años me va a venir mejor que hacerlo a los 18»
  6. 6 El exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, sufre un intento de robo en Madrid
  7. 7

    El sueño cumplido de Carmelo Loza
  8. 8 Restacan a una senderista herida en la ermita de San Esteban en Viguera
  9. 9 «Una plaga de atropellos» y las listas de espera, hoy en el Teléfono del Lector
  10. 10

    Golpe de Autoridad del Dicorpebal en Artaleku

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Un duelo entre dos equipos con números y sensaciones similares

Un duelo entre dos equipos con números y sensaciones similares