Entre el cielo y el suelo

Si mira hacia arriba, a cuatro puntos se encuentra el Real Unión, que ocupa la última plaza que da acceso a participar en el 'play ... off' de ascenso a Primera Federación. Si echa la vista hacia abajo, también a cuatro puntos, esta vez de menos, divisa al Ebro, que ocupa la decimotercera posición que le obigaría, en caso de acabar así, a disputar la promoción para permanecer en la categoría. Con los mismos puntos que los aragoneses, doce, el Náxara es el primero de los que en estos momentos daría con sus huesos en la Tercera División.

Esta es la insulsa situación en la que se encuentra tras la undécima jornada la Unión Deportiva Logroñés, equidistante de la zona noble y de los puestos peligrosos, algo totalmente inesperado y que poco tiene que ver con los objetivos marcados por la entidad blanquirroja para esta temporada. Está en el centro en prácticamente todo... lo que no quiere decir que sea bueno. Novena entre los dieciocho equipos que componen el Grupo II, con cinco triunfos, otras tantas derrotas y un empate, Solo en el tema goleador el balance es positivo, con quince tantos a favor por doce en contra.

El 0-1 cosechado ante el Eibar B el pasado domingo en el Municipal de Las Gaunas ha supuesto otro jarro de agua fría que no ha hecho más que añadir tensión a la poco fluida relación existente entre los aficionados de los capitalinos y los dirigentes de la UDLogroñés.

Poco importa que los de Unai Mendia disfrutaran de ocasiones suficientes como para doblegar al filial armero. El error de Val, al cometer un penalti absurdo que terminó en el gol visitante que acabó por dar los tres puntos a los guipuzcoanos, fue suficiente para encender la mecha cada vez más corta de una hinchada blanquirroja que acabó pidiendo a gritos la dimisión de la directiva. «Es un centro en la primera vez que se habían acercado al área. Es un balón que va fuera directamente y, al final, nos sacan el penalti», se lamentaba el jefe del banquillo de los riojanos.

El técnico de Beasáin no buscó excusas a una nueva derrota, la cuarta en los últimos cinco partidos. Así, tras el encuentro reconoció que «el balance y la valoración tienen que ser negativos. Estamos aquí para ganar, para sumar, para cumplir objetivos y creo que hemos creado muchas ocasiones, que hemos hecho un partido sobre todo para no perder, si no para más. Pero, al final, esto es un juego de aciertos y no hemos estado acertados. Con poco hemos vuelto a encajar gol».

Mendia, eso sí, defendió en la rueda de prensa tras medirse al Eibar B a sus hombres: «Creo que hacemos cosas bien, que sumamos muchas ocasiones. Hoy (por el domingo) hemos tenido un montón de ocasiones pero, al final, repito que encajamos con muy poco y se nos pone el partido cuesta arriba».

El míster blanquirrojo incidió en que, «a nivel de actitud no puedo achacar nada a los jugadores, porque lo hemos intentado hasta el final. Si algo hemos hecho ha sido intentarlo. No conseguimos acertar, pero por lo menos intentar crear ocasiones y someter al rival lo hemos hecho hasta el final. Pero esto no va de someter ni de crear ocasiones, esto va de meter y de meter más que el contrario, de ganar, de sacar puntos, sobre todo en casa. Y no lo hemos hecho. Por eso, evidentemente, estoy decepcionado». Tan decepcionado como sus seguidores, cansados de estar entre el cielo y el suelo.