Unai Mendia, serio en el partido disputado el domingo en Las Gaunas entre la UDL y el Eibar B. Miguel Peche

Entre el cielo y el suelo

Decepción total. Los últimos resultados dejan a la Unión Deportiva Logroñés a la misma distancia de la zona de ascenso que de la de descenso

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:32

Si mira hacia arriba, a cuatro puntos se encuentra el Real Unión, que ocupa la última plaza que da acceso a participar en el 'play ... off' de ascenso a Primera Federación. Si echa la vista hacia abajo, también a cuatro puntos, esta vez de menos, divisa al Ebro, que ocupa la decimotercera posición que le obigaría, en caso de acabar así, a disputar la promoción para permanecer en la categoría. Con los mismos puntos que los aragoneses, doce, el Náxara es el primero de los que en estos momentos daría con sus huesos en la Tercera División.

