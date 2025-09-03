La pretemporada hace la primera criba en la UD Logroñés

La UD Logroñés ya piensa única y exclusivamente en el partido de este sábado en Vitoria, contra el Alavés B, equipo unido siempre a ... la decepción en el resultado final para los riojanos. Unai Mendia no solo sabe ya con total seguridad con los jugadores que cuenta esta campaña, sino que además la pretemporada le ha ido desvelando el comportamiento de todos o casi todos. Ha repartido minutos en sus siete compromisos preparatorios, pero a su vez éstos han dejado mensajes.

«Tenemos que seguir mejorando y seguir dando pasos adelantes». Es el primer mensaje que dejan las seis semanas previas a la primera de competición oficial. Las reflexión corresponde a Una Mendia, tras la derrota contra el Eibar B. Ha sido capaz de ganar en cuatro ocasiones el equipo blanquirrojo, pero ha perdido en tres, ante rivales de igual o superior categoría. No importaban los marcadores, pero ahí quedan.

Jugadores aventajados

Mendia podrá contar con dos jugadores, e incluso tres, por puesto tras las llegadas a última hora de Isma Santana y Anai Morales, dos jugadores Sub'23 que lucirán los dorsales 17 y 20, respectivamente. La plantilla se cierra con veintitrés futbolistas, entre los que se incluyen Larrea, Ocón, Lafti y Manex, pero con dorsales por encima del 25, es decir, que de momento son jugadores del filial, aunque el tiempo dirá dónde juegan.

Taliby Konaté y Álex Daza compiten por una portería que han compartido a lo largo de la pretemporada, aunque el primero, que llega del Teruel, parte con ventaja a pesar de que ha jugado menos minutos que el sevillano, acostumbrado por otro lado a competir por la titularidad desde que dio el salto al primer equipo desde el filial.

En la línea defensiva de cuatro, José Val y Sergio Camacho serán los elegidos en los laterales salvo sorpresa. El primero ha compartido minutos con Sergio Ocón, que jugará en el filial, pero no con Aitor Pascual, que se recupera de la intervención en el menisco. En el centro de la zaga, Edu Cabetas parece ser uno de los elegidos, mientras que la otra plaza se la disputarán Bobadilla y Ugarte.

En la medular asoman dos nombres por encima del resto: Miguel Marí y Quique Rivero. Ambos han participado en seis de los siete encuentros y sobre los dos recaerá la responsabilidad de vertebrar el juego blanquirrojo. Carlos Benítez es una alternativa, al igual que Lafti Issman, que lucirá el dorsal 28.

La segunda línea de ataque también cuenta con favoritos tras estos siete encuentros. Joel Febas e Iker Otadui. Ambos han estado presentes en cada amistoso y han sumado muchos minutos. Pueden jugar por dentro, pero también por fuera. En el caso del vasco ha sido, además, el máximo realizador, con tres goles, honor que comparte con Urki Txoperena, otro de los que apuntan a ser titular en esa línea. Todos estarán por detrás de Andrei Lupu, único nueve puro y que a pesar de haber renovado hace muy poco apunta a la titularidad en Vitoria.