Iker Otadui avanza con el esférico en el partido entre la UD Logroñés y el Barakaldo. Juan Marín

La pretemporada hace la primera criba en la UD Logroñés

Unai Mendia ya sabe con qué jugadores cuenta y cómo se comportan. Unos inician la liga mejor colocados que otros tras seis semanas de trabajo

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:42

La UD Logroñés ya piensa única y exclusivamente en el partido de este sábado en Vitoria, contra el Alavés B, equipo unido siempre a ... la decepción en el resultado final para los riojanos. Unai Mendia no solo sabe ya con total seguridad con los jugadores que cuenta esta campaña, sino que además la pretemporada le ha ido desvelando el comportamiento de todos o casi todos. Ha repartido minutos en sus siete compromisos preparatorios, pero a su vez éstos han dejado mensajes.

