Pouso: «Debemos seguir compitiendo porque veo un equipo ilusionante»

La Sociedad Deportiva Logroñés recibe este domingo (17.00 horas) al Alavés B, el quinto mejor visitante del grupo. «En ese aspecto está en ... números de 'play off', al igual que nosotros. Tampoco nos crea más trauma porque respetamos a todo el mundo, pero evidentemente sus números son bastante destacables. Lo que más destacaría es lo buenos que son», explicó Carlos Pouso, entrenador blanquirrojo. «Es cierto que este año no está siendo el año de los filiales, quitando al Eibar B. También es cierto que en este caso, o en el del Aragón la semana pasada, están contribuyendo con jugadores al primer equipo, que para mí es su labor fundamental, la prioritaria», añadió.

Pouso indicó que espera un partido «complicado». «El Alavés es un equipo muy solvente en el plano defensivo, con una complexión física por parte de todos los jugadores deslumbrante. Son chavales físicamente súper hechos. Además, es un equipo que sabe a lo que juega, que tiene un muy buen equilibrio defensivo, creatividad en medio campo, los medias puntas son de un nivel excepcional. Guerrero es un pedazo de futbolista. Arriba Morcillo, los pivotes, Doumbia, Méndez, son unos jugadorazos...», comentó Pouso, que cree que es un equipo «para estar más arriba», por lo que, como es habitual, la SFL acudirá al partido «con las orejas tiesas».

Pouso afirmó que el no tener que luchar por el descenso le tranquiliza en su último año como entrenador. Y que luchar por ascender a Primera Federación le presiona, aunque, «bendita presión». «Me ha tocado de todo en esta vida, entonces luchar por un objetivo bonito es otra historia. Lo otro es que es un fracaso», dijo el vasco.

Para este encuentro, Pouso podrá disponer de toda su plantilla salvo Raúl Rubio, que el fin de semana pasado vio su quinta amarilla y no podrá jugar. Luego, Iker Morales, que este viernes tenía que comparecer en rueda de prensa pero tuvo problemas estomacales, será duda hasta ver su evolución. «Si no, pues tendremos que traer a un chico del B. Pero en principio mi idea es que Iker esté».

El técnico evaluó que el primer puesto no depende solo de la SDL, sí el clasificarse para el 'play off'. «Si ganamos los ocho partidos, tendríamos alguna posibilidad. Si no, va a ser prácticamente imposible. Además, creo que el calendario del Eibar es más benévolo que el nuestro. Nosotros tenemos que intentar ganar todo y ser conscientes de que no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es ganar todos los días de aquí al final. Pero hay que ser sinceros, con eso igual no llega, señaló el de Lejona. »Hemos hecho nuestros deberes. Vamos a ser sensatos, coherentes, seguir pisando la tierra y sobre todo seguir compitiendo como lo estamos haciendo porque veo un equipo ilusionante. Y con una energía brutal«, sintetizó.