Pouso: «Presión tenemos todos, pero nosotros luchamos por algo precioso»

Rueda de prensa de Carlos Pouso antes del compromiso del domingo (17.00 horas) en Las Gaunas contra el Gernika.

Mismos puntos, diferentes necesidades

Los ... puntos son iguales al principio que al final, pero ahora apretan más las necesidades clasificatorias por todos los objetivos. Por arriba, por descenso, por la Copa del Rey, por la tranquilidad. Entonces todo el mundo se juega algo. Y no ha habido partido fácil desde septiembre, pero ahora aumenta la dificultad porque hay más tensión en juego. ¿Qué es lo bueno de lo nuestro? Pues que estamos luchando por algo precioso. Presión es igual que la de abajo, indudablemente. Pero la caída al infierno no es lo mismo que no llegar al cielo. Presión, bendita presión. Presión tiene más un minero que se le puede caer una mina o una fuga de gas y quedarse allí. Entonces lo nuestro, bendita presión.

Sobre el rival

Para mi gusto tiene menos puntos de los que yo le he visto. No ha sido del todo justo el fútbol con el Gernika en muchos partidos. Al final ha habido partidos que se le han escapado por poco. También es cierto que yo le vi ganar en Eibar un partido que perfectamente lo pude haber. Es un equipo muy compacto, bastante alegre jugando, que empuja, que tiene las ideas claras, solvente en defensa -son todos canteanos del Athletic, lo cual tiene una formación francamente buena- y arriba tienen jugadores con determinación. Arzallus, Baqué, que creo que está lesionado, Nantes, Pacheco... Tiene una muy buena plantilla el Gernika.

Plantilla corta

Estamos, como siempre, justitos. Pero no voy a llorar por eso, porque a estas alturas de temporada, siempre hay lesiones, molestias, ciclos de tarjetas... Si siempre jugasen los mismos, porque no hubiese estos avatares, pues al final había jugadores que hubiesen entregado la cuchara. Afortunadamente no es el caso, porque más o menos, todos han participado y todos se sienten, no te voy a decir, imprescindibles, pero sí necesarios y útiles. Unos juegan más, unos juegan menos, pero la verdad es que no les puedes reprochar nada.

Último partido de la jornada

Te quieres abstraer de ese tipo de cosas, porque al final te conlleva ponerte un poquito más nervioso, pero es imposible. Desde la grada te avisan. Yo aconsejo que no estemos pendientes de los móviles, pero es evidente que al final te acabas enterando. ¿Es bueno, es malo? SI de ti solo depende ganar tu partido... Cansa mucho estar pendiente de otros partidos. Jugar un partido ya es duro. Jugar en cuatro campos diferentes es mucho más complejo. Os he comentado que alegrarte de una derrota de uno porque gana a otro... Igual al de un mes, ese que te has alegrado es el que está compitiendo contigo. Prefiero abstraerme a ese tipo de cosas y hacer lo nuestro..