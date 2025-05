Pouso: «Empieza un partido nuevo que nada tiene que ver con el anterior»

Martín Schmitt Logroño Viernes, 16 de mayo 2025, 16:54 Comenta Compartir

La Sociedad Deportiva Logroñés recibe este domingo al Estepona por el encuentro de vuelta de la eliminatoria de 'play off' de ascenso a la Primera Federación. Lo hace con todos sus efectivos disponibles para la ocasión salvo Santos, recientemente operado de su rodilla. «Vamos con la misma ilusión y el mismo rigor de siempre. No hacemos nada distinto, siempre lo hemos dicho. Tenemos una forma de trabajar y de entender esto y en ello seguimos», indicó Carlos Pouso, entrenador blanquirrojo, en rueda de prensa.

Después del 1-1 de la ida, un empate sirve para que los riojanos pasen a la última eliminatoria, pero Pouso fue claro al respecto: no sabe salir a empatar los encuentros. «Fuimos a un escenario que desconocíamos. Ahora sí hemos visto al rival pero no sabíamos en ese hábitat cómo nos íbamos a encontrar. Yo creo que hicimos un partido bueno. No fuimos capaces de sacarlo adelante y ahora empieza el partido de vuelta que seguramente no va a tener nada que ver con el anterior», explicó. «Estamos muy centrados en eso es ya que el pasado está y no va a volver», agregó.

En este sentido, el partido en tierras malagueñas le sirve al técnico para reforzar lo que la SDL hizo bien y mejorar lo que no se hizo cómo se esperaba. «Ahora hay que preparar con el mismo mimo que el partido de ida, el de vuelta», dijo el de Lejona, que manifestó estar tranquilo aunque con el «burbujeo» normal de un encuentro de estas características. «Cuanto más viejo más pellejo, ¿no?», prosiguió. «No es miedo, es prudencia y en ese aspecto quisiera corregirlo con los años pero todavía hoy es el día que me habré despertado dos veces y cuando me despierto dos veces le estoy dando vueltas al partido», añadió.

Del Estepona afirmó que le preocupa todo porque «es un muy buen equipo». «Es un muy buen equipo. Tengo el mismo respeto que a cualquier otro equipo. Creo que en todas partes hay buenos jugadores, buenos futbolistas y reconozco que en su grupo han bajado equipos de verdadero nivel, como puede ser el Linense o el San Fernando. Y eso implica que esta es una categoría muy cabrona, porque hay tres partidos entre el 'play out' y el 'play off' a lo largo de 34». «Tenemos mucha ilusión, pero mucho respeto por el rival, no puede ser de otra manera. Esa ventaja que tiene el equipo hay que saber administrarla en estos partidos, porque eso puede ser un hándicap positivo, puede también ser la otra manera», apuntó.

«El salir a empatar, os lo he dicho mil veces durante la temporada, es que no sé cómo se hace. Sé salir a ganar y a perder, porque a veces haces tanto el canelo que dices que hemos salido a perder», sostuvo el entrenador vasco. «Quiero pensar en ganar sabiendo que va a ser imposible, que ellos también lo van a querer y si lo hacen se les felicitará y punto, y nos llevaremos un disgusto, pero el día siguiente va a ser lunes otra vez. Y si no es el lunes, el martes saldrá el sol, que estamos en primavera, bendito mayo», ejemplificó Pouso, quien dijo que sus jugadores han vivido una semana tranquila aunque entiende que todos ellos tendrán «ese cosquilleo». «Pero el equipo entrena exactamente igual que el resto de la temporada», sintetizó.