Pouso: «Lasheras tiene más argumentos para saber cómo voy a plantear el partido que yo de él»

Carlos Pouso, sonriente y contento, comparece ante los medios en la previa del partido de este domingo contra la UDL. La Sociedad está en ... racha y las cosas le van bien, todo lo contrario de lo que ocurre en el otro equipo de la capital.

¿Cómo se presenta el derbi?

No vamos a negar que de cara a las aficiones es un partido especial. Un derbi vecinal, en un portal algunos de unos y otros de otros, la picadilla... Pero a nosotros, como ejecutores, pues no nos tiene que distraer lo más mínimo ese tipo de cosas. Y para nosotros, sinceramente, es un partido más. Es que no podemos hacer distinciones de unos y otros porque en el momento en que empezamos a pensar que unos son más fáciles o más difíciles perderíamos el norte. Y nosotros respetamos muchísimo a nuestro rival, como en definitiva todas las semanas.

Y su amigo Carlos Lasheras al frente de la UDL...

Os voy a hacer una confesión. El lunes estuve a punto de llamarle. Y menos mal que no se me ocurrió porque me hubiese encontrado todo... Me pone un mensaje Juanjo (Guerreros) a la mañana siguiente: «Esta sí que no te la esperabas». Y le digo: «joder, pues la verdad es que no, sinceramente me ha sorprendido». ¡Pero sin dudar de la valía de Carlos y de Julito! Él tiene más argumentos para saber cómo voy a plantear yo el partido que yo de él. Porque carlitos lleva sin entrenar desde antes del 2000. Pero los libros son los mismos porque es fútbol, Y Julio está perfectamente capacitado para echarle una mano a entrenar. Y si alguien conoce la plantilla y el club es Carlos Lasheras. (2:23)

Qué partido espera

Nos van a plantear un encuentro complicado. Pero con Lasheras y sin Lasheras porque es que son un buen equipo. Es que los mismos que ahora les están poniendo a parir, en agosto decían que campeones en diciembre.

Amigos en la UDL

No voy a negar que dentro de esa rivalidad que vamos a tener el domingo tengo muchísimos amigos. Tanto dentro del club como dentro de su masa social. En ese aspecto nunca voy a ser pueblerino de alegrarme del mal del vecino. Y por supuesto que quiero que gane mi equipo. Simplemente por el espíritu de supervivencia. Pero no es la primera vez que me voy a enfrentar ni a ellos ni a otros ex equipos con nuevos equipos.

Planteamientos tácticos

Ellos van a tener mucho más claro cómo vamos a jugar nosotros que yo. A ver, que esto no va a ser una partida de ajedrez entre Carlos y yo. Nosotros podemos jugar una partida de ajedrez en Vitoria, tomando una cerveza tranquilamente, y con amigos alrededor. (6:01) Pero este juego es de ellos, de los que van a salir al verde. Ni de Carlos ni mío. De las principales virtudes de un entrenador es que cuando le pregunten a tu futbolistas por ti, que digan simplemente: No molesta. Con eso yo me doy por satisfecho.

Sorprender al rival

Si me preguntas te aseguro que no me voy a equivocar. Evidentemente voy a ser educado y no lo voy a decir aquí. Pero mis jugadores lo saben y han tenido ya la alineación hoy de los que van a jugar por la UDL. Pero es que Carlos va a acertar en nueve nuestros de los que van a jugar de inicio. Aquí nos conocemos todos.

¿Le favorece un ambiente crispado?

Nosotros venimos como vamos a todos los lados. Sabemos que cuando vamos fuera de casa el ambiente lo tenemos en contra. Y aquí intuimos lo mismo. Y ya sé por donde vais. Que si ellos no empiezan ganando el ambiente será es más crispado. Pero gente profesional del fútbol se tiene que abstraer de todo eso, de las redes asociales y sus comentarios de los tuit-idiotas. Yo no voy a caer en eso ni a dudar de la calidad de la plantilla de la UDL. Me parecen todos buenísimos y soy de los que pensaba en agosto que era el máximo favorito para ascender por plantilla, por masa social, por instalaciones deportivas. Pero ya os he dicho que soy muy malo haciendo quinielas