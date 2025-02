Pouso: «Frente al Subiza debemos trasladar al campo esa hipotética superioridad»

La Sociedad Deportiva Logroñés recibe este domingo (17.00 horas) al colista del grupo, un Subiza quer llega a Las Gaunas después de empatar frente ... al Calahorra. Y Carlos Pouso espera al filial osasunista «con las orejas tiesas». «Nadie se puede relajar y evidentemente nosotros tenemos mucho respeto a los rivales. Consideramos que es una cantera ejemplar la de Osasuna y si estos chicos están allí pues es porque tienen condiciones», explicó el técnico de Lejona.

«Es cierto que la competición les ha penado en bastantes partidos por pequeños detalles. Es cierto que es un equipo muy muy joven, es un filial que debuta en la categoría, con juveniles, incluso algún cadete ha jugado algún partido. Ahora se enfrentan a hombres y si nosotros tenemos casos como Pedro Augusto, como Mikel Montero, que vienen de Tercera, que ya llevan un año y al principio les costó un poco», detalló. «Es lógico que ellos, que no son tres o cuatro, son todos, tengan que pagar ese pequeño peaje», agregó.

No obstante, Pouso comentó que el Subiza «es un equipo con muy bonitos jugadores y que hace muchas cosas bien y que tenemos que estar muy bien si queremos ganar el partido». Un bloque que viene de empatar además con Calahorra. «En la primera parte estuvo algo mejor el Calahorra; en la segunda se les pudo escapar el partido. Estuvieron muy bien los chavales, la verdad», agregó.

El Subiza es un equipo, a juicio de Pouso, con «mucho empuje, con mucha claridad, con mucha llegada», aunque les falta «un poquito de acierto en el remate». «Pero es la tónica de los partidos de esta categoría. Nadie gana fácil a nadie y estos chicos, quitándole al Ejea en el que sí tiraron pronto el partido y acabaron perdiendo 1-6, el resto de los partidos compiten independientemente de que tengan 14 puntos, que son pocos a estas alturas. Pues hay que valorarles en su justa medida que el partido es diferente y que parece que este tipo de partidos, si no los ganas, para ti es una tragedia. Y este equipo, yo no dudo de que tiene difícil mantenerse con 14 puntos, pero tiene capacidad suficiente para enganchar una buena racha de resultados», señaló el míster.

«Nosotros somos conscientes de que es un buen equipo, de que nosotros somos los que tenemos que trasladar al campo esa hipotética superioridad que indica la clasificación, pero que tiene que ser a base de esfuerzo y de buen juego, porque ellos no nos van a conceder el balón y el espacio, es difícil que un filial apueste por eso», dijo un entrenador que podrá contar con toda su plantilla salvo el lesionado Miguel Santos.

El del domingo será el último encuentro como segundo entrenador de José Ángel Vázquez, que viajará a Taiwán a entrenar a un equipo. Una pérdida que sentirá Pouso: «Me deja un vacío importante, no solo como compañero, sino como amigo y como persona. A mí me duele que se marche, pero me alegro. Él tiene sentimientos encontrados y yo tengo sentimientos encontrados. Ahora seguiremos la liga de Taiwán. Para mí será un motivo de alegría que le vaya enormemente bien. Que sea muy feliz en Taipei y nosotros vamos a brindarle en su despedida el triunfo el domingo, creo que sería un colofón precioso», sintetizó.