José Martínez Glera Logroño Martes, 27 de mayo 2025, 20:35

Pol Arnau no seguirá en la UD Logroñés. El catalán ha sido uno de los nombres propios de la temporada por el protagonismo que ... adquirió en la Copa del Rey, a pesar de no ser uno de los jugadores que entró en el equipo desde la primera jornada de Liga. Para el recuerdo, el gol que marcó al Eibar para acceder a la segunda ronda de la Copa, en la que volvió a acaparar titulares al acabar de portero y detener una pena máxima en la tanda de penaltis contra el Girona. Seis partidos, tres de ellos en el once titular.

La de Arnau es la primera de una serie de salidas que también afectará a otros jugadores del filial que han disfrutado de minutos en la primera plantilla. De esa cantera han subido también Iván Garrido, Curro Bonilla, Riki de Moraes y Eloy Moreno. Y con menor presencia, Marc Fernández e Ivan Estrecha «Hoy me toca despedirme de este club que me dio la oportunidad de defender esta camiseta y que ha sido clave en mi crecimiento, tanto como futbolista como en lo personal», confiesa Arnau en las redes sociales de la UD Logroñés. «Gracias de corazon a mis compañeros, al cuerpo técnico y a la afición por el apoyo en cada momento. Estoy convendido de que este club volverá a estar donde se merece. Hasta siempre», concluye.

