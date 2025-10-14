LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iker Otadui controla el esférico en un amistoso en la ciudad deportiva. Sonia Tercero
Fútbol | UDL | Segunda Federación

Otadui, delantero de la UD Logroñés : «Si seguimos trabajando así estaremos arriba luchando por cosas importantes»

El jugador fue el protagonista del triunfo ante el Beasain con una asistencia en el empate y el gol de la victoria

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Martes, 14 de octubre 2025, 07:19

Comenta

Este domingo ante el Beasain Iker Otadui (Antzuola, 2005) logró su primer gol con la camiseta de la UD Logroñés. Además, fue el que ... sirvió para darle los tres puntos al equipo riojano que le permiten seguir en la terna de equipos que lideran el grupo II junto al Utebo y el Tudelano. Para redondear su actuación, Otadui fue el autor del centro que permitió a Febas marcar el empate.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos en Logroño tras una pelea con arma blanca
  2. 2 La multinacional ZF Aftermarket despide a seis empleados y solicita un ERTE para la casi totalidad de sus 194 trabajadores en Alfaro
  3. 3

    La emblemática esquina del Capitol de Logroño vuelve a la vida con una nueva apertura
  4. 4

    La Justicia riojana ordena silenciar las campanas de Matute tras la denuncia de una vecina
  5. 5

    Sarkozy ingresará en la cárcel el próximo 21 de octubre
  6. 6

    Inundación en un tramo de las obras de la variante ferroviaria en Rincón de Soto
  7. 7

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  8. 8 Dos policías locales de Logroño reciben la Medalla al Mérito por salvar vidas y su labor ejemplar
  9. 9 El futuro Corredor Sur conectará el parque del Camino y la N-111 y creará 6,5 hectáreas de zonas verdes
  10. 10

    Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Otadui, delantero de la UD Logroñés : «Si seguimos trabajando así estaremos arriba luchando por cosas importantes»

Otadui, delantero de la UD Logroñés : «Si seguimos trabajando así estaremos arriba luchando por cosas importantes»