Otadui, delantero de la UD Logroñés : «Si seguimos trabajando así estaremos arriba luchando por cosas importantes»

Este domingo ante el Beasain Iker Otadui (Antzuola, 2005) logró su primer gol con la camiseta de la UD Logroñés. Además, fue el que ... sirvió para darle los tres puntos al equipo riojano que le permiten seguir en la terna de equipos que lideran el grupo II junto al Utebo y el Tudelano. Para redondear su actuación, Otadui fue el autor del centro que permitió a Febas marcar el empate.

Otadui es un futbolista de la fábrica de Zubieta que ha pasado por las categorías inferiores de la Real Sociedad y que disputó las dos últimas campañas en el segundo filial 'txuri urdin', la Real C.

– ¿Cómo vivió el partido contra el Beasain? Usted salió en la segunda parte y cambió el partido con una asistencia en el tanto de Febas y marcando el gol de la victoria.

– Fue un día muy bonito, porque pudimos celebrar otra victoria en Las Gaunas junto a nuestros aficionados. Acabé muy contento por el triunfo del equipo y por anotar mi primer tanto con esta camiseta.

– Vayamos por partes, ¿recuerda la asistencia a Febas?

– Sí, en el gol del empate me voy por la banda izquierda y centro al área. Allí Manex se la deja a Joel para que marque viniendo desde atrás.

– Y luego se estrenó como goleador con la camiseta de la UD Logroñés y además con un gol que vale tres puntos.

– En el gol que significó el 2-1 recibo el balón de Manex y remato con mi pierna derecha. Afortunadamente, el balón entra en la portería para conseguir así mi primer gol como jugador del Logroñés.

– Usted llega a Logroño después de pasar por las categorías inferiores de la Real y es su primera aventuras lejos de casa, ¿cómo está siendo el proceso de adaptación?

–Muy buena. Todo el mundo dentro del equipo me ha acogido de maravilla. Además, me gustan mucho la ciudad de Logroño y las instalaciones de la ciudad deportiva. La verdad es que trabajar en estas condiciones resulta mucho más sencillo, y me siento muy bien desde que llegué.

– Cambio de equipo y cambio de expectativas. Si con la RealSociedad C el objetivo era lograr la permanencia, con la UD Logroñés el objetivo es el ascenso. ¿Tiene asumido el cambio? ¿Ve al equipo con opciones de lograrlo?

– Hemos empezado muy bien la temporada. Tenemos que seguir en esta misma línea de hacer las cosas bien, de trabajar día a día, de poner en práctica las ideas del entrenador y de ir a ganar cada partido que disputemos. Si hacemos todo esto estaremos arriba, luchando por cosas importantes.

– Y lograrlo con Otadui jugando... ¿en qué posición?

– Me veo muy bien en el grupo, puedo jugar en varias posiciones de ataque. Somos todos gente joven y con ganas de hacerlo bien.

– Y las tareas domésticas, ¿cómo van?

– En mi caso, es la primera vez que salgo fuera de casa, pero comparto piso con José Val, nos apañamos bien con las tareas domésticas y todo funciona dentro y fuera del campo.

– Tras las seis primeras jornadas Utebo, UD Logroñés y Tudelano lideran el grupo empatados a 13 puntos. ¿Serán estos los rivales a batir o habrá más aspirantes al ascenso?

–Ahora mismo vamos empatados en el liderato con el Utebo y el Tudelano, y tampoco hay que olvidarse de los filiales ni de los tres equipos vascos que descendieron el año pasado de Primera RFEF, Real Unión, Sestao River y Amorebieta. Cualquiera puede complicarte, por eso tenemos que dar el máximo en cada entrenamiento y en cada encuentro.