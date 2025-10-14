LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Álvaro García intenta quedarse con el balón desde el suelo en el partido del sábado anre la Mutilvera. Carmelo Betolaza
Fútbol

El Náxara suma una victoria liberadora

El conjunto de Arturo Guerra firma su primer triunfo del curso, con la que sale del descenso y confirma su línea ascendente

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Martes, 14 de octubre 2025, 07:51

Comenta

El Náxara amaneció el domingo con una sonrisa que se hacía esperar. Por fin llegaron los tres puntos, y además a domicilio, tras un ... encuentro en el que los de Arturo Guerra fueron superiores en todos los registros. «Creo que hicimos el partido más completo desde que empezó la liga, tanto en ataque como en defensa. El equipo estuvo muy solvente, la verdad es que jugamos muy bien. Diría que el resultado es hasta corto», confesaba el técnico najerino tras el choque.

