El Náxara suma una victoria liberadora

El Náxara amaneció el domingo con una sonrisa que se hacía esperar. Por fin llegaron los tres puntos, y además a domicilio, tras un ... encuentro en el que los de Arturo Guerra fueron superiores en todos los registros. «Creo que hicimos el partido más completo desde que empezó la liga, tanto en ataque como en defensa. El equipo estuvo muy solvente, la verdad es que jugamos muy bien. Diría que el resultado es hasta corto», confesaba el técnico najerino tras el choque.

Desde el pitido inicial, el conjunto riojano impuso su ley sobre el césped de Mutilnova. La Mutilvera intentó hacerse con la posesión, pero el Náxara le arrebató el control con una intensidad que marcó diferencias. Las primeras llegadas llevaron la firma visitante, con Pepe y Hugo Martínez probando los reflejos del meta local Ángel Fraga antes de que Víctor Martínez propiciara un penalti que Miguel transformó con precisión.

El 0-1 al filo del descanso dio paso a una segunda mitad donde el Náxara no bajó el ritmo. Un centro de Campos desde la derecha encontró la cabeza de Maiso para doblar la ventaja y poner el encuentro de cara. Aunque la Mutilvera recortó distancias con un tanto de Telletxea, los de Guerra no se descompusieron. El técnico movió el banquillo y la entrada de Orodea dio frescura y pegada. El delantero firmó el 1-3 definitivo tras una gran acción colectiva. Solo la falta de acierto en los minutos finales y las paradas de Fraga evitaron una goleada mayor.

«Verlos celebrar después del partido te da una alegría tremenda, porque ya hacía falta. Después de hacer buenos trabajos sin tener recompensa, es duro y a veces difícil de llevar», admitía Guerra, consciente del valor anímico de la victoria. «Esto te permite reafirmar el trabajo diario, creer en lo que haces. Es como si cogieras aire, como si te permitiera ver las cosas de otra manera. Pero hay que seguir: hemos ganado un partido, la semana que viene el Utebo y esto no para», añadía el técnico.

Con seis puntos en seis jornadas y tres fechas consecutivas sumando (empate ante Sestao y Eibar B, y ahora la victoria frente a la Mutilvera), el Náxara confirma su tendencia al alza. El equipo ha encontrado el camino, y La Salera espera ya al líder ya que la siguiente jornada pisará su césped el Utebo.