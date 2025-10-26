LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Miguel Martínez se gira para hacerse con el balón ante el Utebo. C. B.
Fútbol | Segunda Federación

El Náxara quiere quitarse el mal sabor de boca

Pese a lo ocurrido el domingo en La Salera, el Náxara ha trabajado esta semana con la ilusión de reconvertir su situación en buenos resultados

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Domingo, 26 de octubre 2025, 10:10

El Náxara solo quiere mirar hacia adelante. Atrás quedó el polémico partido contra el Utebo en el que perdió por 2-0 ante el ... líder de la categoría. Aunque será hoy cuando deba pagar el primer peaje de lo ocurrido en La Salera. Visitará la casa del Basconia a las 11.30 horas sin dos de sus baluartes en el campo, Viti y Merino tras ver roja directa en el partido de la pasada jornada y cumplir el primero de los dos partidos de sanción que deben acatar. Sin embargo, el conjunto de Nájera en palabras de su entrenador, Arturo Guerra, demostrará su «variedad y flexibilidad en las alineaciones» buscando un triunfo ante uno de los rivales directo por la permanencia.

