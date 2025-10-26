El Náxara quiere quitarse el mal sabor de boca

El Náxara solo quiere mirar hacia adelante. Atrás quedó el polémico partido contra el Utebo en el que perdió por 2-0 ante el ... líder de la categoría. Aunque será hoy cuando deba pagar el primer peaje de lo ocurrido en La Salera. Visitará la casa del Basconia a las 11.30 horas sin dos de sus baluartes en el campo, Viti y Merino tras ver roja directa en el partido de la pasada jornada y cumplir el primero de los dos partidos de sanción que deben acatar. Sin embargo, el conjunto de Nájera en palabras de su entrenador, Arturo Guerra, demostrará su «variedad y flexibilidad en las alineaciones» buscando un triunfo ante uno de los rivales directo por la permanencia.

Pese a lo ocurrido el domingo en La Salera, el Náxara ha trabajado esta semana con la ilusión de reconvertir su situación en buenos resultados. Perdió contra el Utebo y, aunque lo hizo contra nueve, pudo sacar «buenas sensaciones en cuanto a esfuerzo, sacrificio y el sufrimiento», relata el técnico riojano.

Por ello, el conjunto blanquiazul concibe este partido a domicilio como «una nueva oportunidad para sumar» y más ante un contrincante directo que también se encuentra en descenso como el Basconia.

Es más, el conjunto de Basauri es uno de los que peor racha lleva en la categoría encadenando cuatro derrotas consecutivas que le han dejado en decimoséptima posición con tres puntos en su casillero. El Náxara, por su parte, es decimoquinto con seis puntos en su haber amén de sus empates ante el Ebro, el Sestao, el Eibar B y la victoria contra la Mutilvera.

Los blanquiazules buscarán quitarse el mal sabor de boca con una victoria a domicilio que le puede sacar de puestos de descenso sin Viti ni Merino dentro de la convocatoria.