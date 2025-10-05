El Náxara quiere aprovechar la inercia del partido contra el Sestao para salir del hoyo

El Náxara sumó el pasado fin de semana en Las Llanas un empate de mérito. Plantó cara a uno de los equipos fuertes, el ... Sestao, en un trabajado partido que estuvo marcado por la solidez defensiva de los riojanos. Pero para llevarse los tres puntos hace falta mucho más que eso, y el conjunto blanquiazul quiere demostrar que tiene gol y que sabe ganar, aunque aún no haya estrenado su casillero de victorias este curso. Recibir en La Salera al Eibar B, que se debate en los puestos de descenso, parece el escenario perfecto. Ahora solo hace falta llevar a cabo el plan.

Los pupilos de Arturo Guerra llegan a este choque con sensaciones encontradas. Por un lado, se respira orgullo en el vestuario najerino después de poder frenar los muchos envites de un contrincante de la talla del Sestao. Apenas generaron peligro en suelo vasco los blanquiazules, aunque tampoco dejaron que los rivales pudieran traspasar la puerta de Lleyda. Resistencia numantina, pero en Bilbao.

Por el otro, afrontan esta jornada en el fondo de la tabla. Sus dos puntos, tras el empate de la primera semana contra el Ebro (1-1) y el de la pasada contra el Sestao (0-0), dejan al equipo de Nájera en puestos de descenso; aunque el club es conocedor de que una victoria le permitiría salir del hoyo dada la igualdad entre los contendientes de la zona baja. En la que también se encuentra su rival de hoy.

Toño reaparece en el convocatoria tras cumplir los dos partidos de sanción tras su expulsión

El Eibar B está unos puestos más arriba del Náxara, pese a sufrir un peligro similar. Su casillero tiene un punto más ya que, en vez de los dos empates que ha firmado el equipo riojano, ha ganado uno de los encuentros disputados. Ante el Alfaro (4-3), concretamente.

La igualdad será máxima y ambos equipos enfrentarán sus necesidades por llevarse el premio. Lo bueno, que Arturo Guerra podrá volver a contar con Toño, tras cumplir su sanción.