Un jugador del Ebro agarra a Juan en el primer partido del curso. C. B.
Fútbol | Segunda Federación

El Náxara quiere aprovechar la inercia del partido contra el Sestao para salir del hoyo

Los blanquiazules, que vienen de empatar con los vascos, reciben en La Salera a un Eibar B que también se encuentra en puestos de descenso

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Domingo, 5 de octubre 2025, 10:01

El Náxara sumó el pasado fin de semana en Las Llanas un empate de mérito. Plantó cara a uno de los equipos fuertes, el ... Sestao, en un trabajado partido que estuvo marcado por la solidez defensiva de los riojanos. Pero para llevarse los tres puntos hace falta mucho más que eso, y el conjunto blanquiazul quiere demostrar que tiene gol y que sabe ganar, aunque aún no haya estrenado su casillero de victorias este curso. Recibir en La Salera al Eibar B, que se debate en los puestos de descenso, parece el escenario perfecto. Ahora solo hace falta llevar a cabo el plan.

