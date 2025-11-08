El Náxara quiere competir de tú a tú ante una «muy fiable» SD Logroñés

Las Gaunas. Ese campo tan especial en el que cualquier futbolista riojano aspira a jugar. Los jugadores del Náxara no son menos y, después ... de caer por la mínima contra la UD Logroñés en septiembre, vuelven a pisar el Municipal para medirse a una SD Logroñés intensa, madura y «muy fiable» en su campo. Derbi cargado de emociones de el que ambos equipos quieren sacar algo positivo.

El técnico blanquiazul, Arturo Guerra, es consciente de la magnitud del reto, pero también del crecimiento de su equipo. «La victoria del domingo ya queda lejos, pero nos ha servido para reforzar el trabajo diario y la confianza, y seguir un poco la línea que nos marcamos al principio de temporada», señala en la previa. El entrenador riojano insiste en que el equipo aún está en fase de adaptación, pero valora la implicación del vestuario: «Las sensaciones son muy buenas; los jugadores siguen con su compromiso, y eso nos da mucha confianza para afrontar el partido de mañana –por hoy–».

Enfrente estará una SD Logroñés que busca resarcirse de la derrota en Tudela y volver a engancharse a los puestos de cabeza. Guerra destaca el potencial del conjunto capitalino y el peligro de Las Gaunas, un escenario que respeta profundamente: «A la SDL la veo como un equipo muy fiable, sin derrotas en su campo, que ya es un dato importante. Tiene un patrón de juego muy marcado, caracterizado por la intensidad, una presión alta y una muy buena presión tras pérdida, lo que les permite robar, salir y hacer goles. En base a eso ganan partidos y se muestran como un equipo con las ideas muy claras».

El Náxara, por su parte, viaja con todos sus efectivos disponibles y con la buena noticia del regreso de Viti y Merino a la convocatoria. Una lista amplia que obligará a Guerra a decidir quién se queda fuera del banquillo. Maiso y Campos, apercibidos, deberán tener cuidado si no quieren perderse la próxima jornada. Con un grupo motivado, en dinámica ascendente y con la ilusión de dar la sorpresa en un escenario histórico, el Náxara llega al derbi dispuesto a demostrar que ha aprendido a competir de tú a tú con cualquiera.