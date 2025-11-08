LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ochoa remacha a la red un balón en un encuentro del Náxara. Carmelo Betolaza
Fútbol | Segunda Federación

El Náxara quiere competir de tú a tú ante una «muy fiable» SD Logroñés

Los blanquiazules aspiran a sumar de tres en tres, como ya hicieron la pasada jornada contra el Aragón, para ir saliendo poco a poco del descenso

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:26

Comenta

Las Gaunas. Ese campo tan especial en el que cualquier futbolista riojano aspira a jugar. Los jugadores del Náxara no son menos y, después ... de caer por la mínima contra la UD Logroñés en septiembre, vuelven a pisar el Municipal para medirse a una SD Logroñés intensa, madura y «muy fiable» en su campo. Derbi cargado de emociones de el que ambos equipos quieren sacar algo positivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Más de 3.000 riojanos logran 5,4 millones con su reclamación por el cártel de coches
  2. 2 El Gobierno de La Rioja decide repetir el examen de las oposiciones tras el suspenso masivo
  3. 3 Alerta sanitaria en España por presencia de listeria en un producto cárnico de un conocido supermercado
  4. 4 Algunas de las preguntas del examen del Cuerpo de Gestión
  5. 5

    «Lo que he pasado no se lo deseo ni a mi peor enemigo»
  6. 6 La gripe aviar obliga a encerrar a las aves de corral en seis localidades de La Rioja
  7. 7

    Y otro nuevo edificio de pisos turísticos en el Casco Antiguo... al día de aprobarse la moratoria
  8. 8 Detenido por malos tratos y por cultivar marihuana en La Rioja Baja
  9. 9 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  10. 10

    Â«Fue un examen imposible que ni el tribunal hubiera aprobadoÂ»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Náxara quiere competir de tú a tú ante una «muy fiable» SD Logroñés

El Náxara quiere competir de tú a tú ante una «muy fiable» SD Logroñés