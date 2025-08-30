El Náxara cierra la pretemporada con derrota ante el Real Unión pero con buenas sensaciones

Marta Hermosilla Garrido Sábado, 30 de agosto 2025, 23:01 Comenta Compartir

El Náxara pone fin a su pretemporada con una derrota (0-1) que, más allá del resultado, deja grandes sensaciones dentro del bloque que dirige Arturo Guerra. Y es que, pese a que los blanquiazules terminaron cayendo por la mínima, fueron capaces de plantar cara e, incluso, superar a un rival de la talla del Real Unión. Sin embargo, la falta de gol de los najerinos fue determinante, sobre todo, en el tramo final del último amistoso del verano.

Lleyda, Juan, Ochoa, Lallana (Álvaro, 62), Pepe (Merino, 68), Viti (Izan, 62), Hugo Martínez (Villos, 81), Campos (Rojo, 45), Íker Landín (Morras, 73), Caño y Maiso (Markel, 68). NÁXARA 0 - REAL UNIÓN 1 Lander (Tena, 47), David Fernández (Fontán, 55), Gaubeka (Molina, 47), Mecerreyes, Laken (Musta, 59), Hugo, Iradi (Mancisdor, 55), S. Miguélez (Tellechea, 74), Labaka (Mateo, 47), De la Mata y Louakima (Unai, 47).

El choque comenzó igualado, sin grandes llegadas por parte de ninguna de las escuadras durante el primer tiempo. La cosa cambio tras el descanso, ya que fue el Náxara el que volvió con más hambre de vestuarios por mediación de Hugo Martínez. Disparó un balón cruzado que salió por los pelos antes de que el Real unión subiera el único tanto del día con el remate en la frontal de Unai. Los blanquiazules intentaron buscar el empate y casi lo consiguen con los intentos de Villos y Rojo, por partida doble, sin éxito.

Temas

Fútbol

Náxara