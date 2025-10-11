LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Caño le pega al balón en el encuentro contra el Ebro en La Salera. C. B.
Fútbol | Segunda Federación

El Náxara busca su primera victoria ante un rival directo por la salvación

Tanto el conjunto blanquiazul como la Mutilvera acaban de ascender a Segunda Federación y ambos están en puestos de descenso

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Sábado, 11 de octubre 2025, 10:53

El Náxara afronta esta tarde una cita clave en su objetivo de permanecer en Segunda Federación. El conjunto riojano viaja a Mutilnova para ... medirse a la Mutilvera en un partido directo por la salvación entre dos recién ascendidos que, tras un inicio complicado, buscan dar un paso adelante y comenzar a sumar de tres en tres.

