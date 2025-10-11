El Náxara busca su primera victoria ante un rival directo por la salvación

El Náxara afronta esta tarde una cita clave en su objetivo de permanecer en Segunda Federación. El conjunto riojano viaja a Mutilnova para ... medirse a la Mutilvera en un partido directo por la salvación entre dos recién ascendidos que, tras un inicio complicado, buscan dar un paso adelante y comenzar a sumar de tres en tres.

Los de Arturo Guerra llegan a la cita como penúltimos clasificados, con tres empates y dos derrotas, pero dejando en las últimas jornadas la sensación de que el equipo empieza a encontrarse. Los empates ante el Sestao (0-0) y el Eibar B (1-1) han reforzado la moral del grupo, que poco a poco va ajustando detalles.

«La semana ha sido muy buena. El equipo ha entrenado con intensidad y creo que cada día estamos más cerca de conseguir lo que buscamos», explicó el técnico riojano en la previa. «Nos ha faltado concretar esos pequeños errores que nos han impedido ganar, pero las sensaciones son positivas y el grupo está muy comprometido», añadió.

El entrenador blanquiazul espera un partido «muy igualado», consciente de que enfrente estará un rival en una situación parecida. «La Mutilvera también acaba de ascender y ha reforzado bien su plantilla, dentro del nivel de los equipos como los nuestros. Juegan en su campo, de hierba artificial y con dimensiones amplias, a lo que están más acostumbrados, así que tendremos que adaptarnos rápido», reconoció Guerra.

A pesar de las dificultades, el técnico confía plenamente en la actitud y la mentalidad de sus jugadores. «El ambiente dentro del vestuario es excelente. Los chicos están con ganas, son ambiciosos y conscientes de nuestra realidad, pero también de que tenemos potencial para competir contra cualquiera», subrayó.

Mientras la Mutilvera tratará de frenar su mala dinámica —llega con tres derrotas consecutivas ante Real Unión (3-1), UD Logroñés (0-4) y Tudelano (1-0)—, el Náxara buscará aprovechar su progresión para firmar su primer triunfo del curso. Una victoria en Mutilnova supondría un impulso anímico y la confirmación de que el equipo va por el camino correcto.