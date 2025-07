Mendia afronta en la UD Logroñés «el proyecto de mi vida»

Por tres veces aseguró Quique García, director deportivo de la UD Logroñés, que Unai Mendia era un gran entrenador cuando fue presentado por la ... entidad, en mayo. Hoy ha tomado el relevo Unai Mendia, nuevo entrenador, pero no para reafirmarse como un gran técnico, que no hubiera sido apropiado, sino para asegurar que la UD Logroñés es «el proyecto de mivida». Hasta en dos ocasiones lo aseveró. Sencillo, concreto y realista en su discurso, el preparador solo utilizó en una respuesta la palabra «ascenso». Muchas novedades.

«¿Qué me ha traído a Logroño? Vengo porque es un club muy importante, porque surgió la oportunidad y la he aceptado. Es el proyecto de mi vida», sintetizó Mendia, que dijo conocer la ciudad deportiva la pasada temporda. «La vi y me impresionó», admitió antes de comparar las condiciones de trabajo a las que ha tenido en clubes como Rayo Vallecano, MIrandés o Eibar. Dejó muy claro que da importancia a las herramientas, humanas y materiales. «Las sensaciones son muy buenas, de normalidad en el día a día», sentenció.

Con semejante declaración de intenciones se ha ganado ya a un amplio sector de la afición blanquirroja, aunque es consciente de la exigencia del proyecto. «Entiendo que en los clubes grandes tiene que haber presión, pero también sentí presión en el Bolívar cuando jugamos la Copa Libertadores ante 50.000, 60.000, 70.000 personas; también sentí presión en el Rayo cuando teníamos que ascender a Primera División y también sentí la presión en el Mirandés cuando las cosas no empezaron bien y en la jornada 10 ó 12 no habíamos ganado un partido. Ahora la presión pasa por confeccionar la plantilla, por hacer una pretemporada potente, por prepararnos bien para el inicio de temporada, por crear un grupo potente, por competir durante la temporada,... Si esa presión se encauza bien y hacemos las cosas bien, dando pasos, ojalá llegue ese ansiado ascenso. Es estos días que llevo en Logroño oígo hablar de ascenso, pero para lograrlo hay que ir paso a paso. El ascenso es la consecuencia de hacer las cosas bien, de ir paso a paso, de ir quemando etapas», relató antes de entender el enfado que existe en el aficionado con la última temporada y recordar que lo «pasado, pasado es».

Puerta abiertas en la plantilla

Mendia no quiso profundizar en la plantilla ni en sí llegaran más jugadores del Teruel. «El Teruel tiene la última palabra, porque está en categoría superior», advirtió, aunque a los que ya han llegado se unirá en los próximos días el lateral derecho José Val, como mínimo. Sí aprovechó el capítulo de fichajes y novedades para hablar de la cantera. «Me han hablado muy bien del filial y del equipo de División de Honor y de hecho hay jugadores que harán la pretemporada con nosotros. Si un jugador tiene 32 años y creo que es el mejor en ese momento para conseguir los resultados, le pondré; y si tiene 16 años, pues también. Vamos a verlos y ojalá más de uno de un paso adelante. En Teruel han acabado jugado 'play off' chicos que estaba en Regional. Si ellos tienen nivel, van a acabar jugando», advirtió.

Más allá de nombres, Mendia adelantó que la idea de juego será la misma que ha desarrollado en el Teruel, pero adaptada a la UD Logroñés. «Jugadores que sean sobre todo ofensivos, con ganas de atacar. Es la idea que queremos», sintetizó. Además, cuenta con la ventaja de firmar a esos futbolistas conociendo la composición del grupo en el que jugará. «Creo que va a ser más igualado que el del año pasado, porque incluso los clubes que han descendido parecen equipos muy potentes. Me parece que es una Segunda RFEF potente, la más potente desde que se ha creado la categoría. Conozco a los equipos y creo que se podrán ver partidos muy bonitos», concluyó.