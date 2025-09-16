Lupu sufre una rotura de fibras y se perderá varios partidos

Andrei Lupu puede estar varias semanas de baja después de que el domingo se retirarse del partido contra el Náxara. El jugador blanquirrojo, que ... salió desde el banquillo, se someterá a las pruebas médicas necesarias para diagnosticar la lesión y comenzar a trabajar en su recuperación.

«Me han dicho que se ha roto. Hemos intentado que siguiera, pero no ha sido posible, por lo que ha pedido el cambio», explicaba Unai Mendia en la sala de prensa de Las Gaunas el domingo, al acabar el partido. Era una primera impresión, pero cuando un técnico habla tan claro es que está seguro de lo que dice.

Lupu acudió ayer por la mañana a las instalaciones de Valdegastea, que abandonó cuando aún algunos de sus compañeros, sobre todo los que menos protagonismo tuvieron ante el Náxara, trabajaban sobre el césped. Lo que sí es evidente es que no jugará ya el domingo contra el Ebro (11.00 horas). Ya partir de aquí, a consumir los plazos.

La lesión llega en un momento delicado para el delantero porque se sumó a la pretemporada en sus últimas semanas y no ha podido completar la seis de sus compañeros, aunque estuvo ejercitándose con la Oyonesa. En los dos primeros encuentros ha participado esperando en el banquillo. Contra el Alavés jugó 27 minutos y frente al Náxara suplió a Anai en el descanso, pero se retiró en el minuto 61 para dejar paso a Febas. Es decir, que la lesión le ha llegado cuando elevaba la intensidad de su trabajo.

El atacante ya pasó por una situación similar la pasada campaña, cuando se lesionó en Anguiano en el penúltimo fin de semana de noviembre y no reapareció hasta bien entrado enero. Cinco partidos que resultaron muy movidos en el equipo.