La SD Logroñés quiere dar continuidad a su dinámica en casa del Deportivo Aragón

La Sociedad Deportiva Logroñés no busca fórmulas mágicas. Sabe bien a qué quiere jugar e intenta llevarlo a la práctica. Es su ADN: juego de ... presión para tener el balón el máximo tiempo posible, generando ocasiones. Con esta filosofía mal no le ha ido. Salvo el tropiezo en casa del Utebo (3-2) en un ajustado encuentro que pudo ganar cualquiera, en todos los demás encuentros ha puntuado y está con las mismas unidades (12) que el Sestao, en zona de 'play off'.

Visitan los blanquirrojos al Deportivo Aragón (17-30 horas), un equipo joven pero que es el menos filiales de los filiales. Es decir, no enloquece, especula más e intenta jugar con más cabeza que corazón. El conjunto maño llega a este encuentro después de unas semanas convulsas marcadas por los malos resultados de su hermano mayor en Segunda División, que hizo que su entrenador, Emilio Larraz, cogiera uno días las riendas del primer equipo, dejando a Javier Garcés, entrenador del Juvenil, a los mandos del filial.

El equipo aragonés empató el fin de semana pasado en casa del Tudelano, uno de los aspirantes al ascenso, desperdiciando un 0-2 a su favor. Los navarros lograron la igualada en la última jugada de un encuentro que mereció ganar el Deportivo Aragón.

Al margen de eso, los zaragozanos suman 11 puntos, uno menos que la SDL y llevan una buena temporada, con las únicas manchas en forma de derrota frente al Sestao (2-0) y el Utebo (0-3). A partir de entonces, los de Larraz suman dos victorias y sendos empates.

La SD Logroñés viajará a la Ciudad Deportiva del Zaragoza sin David San Martín, que ultima su regreso a las canchas, y posiblemente con la ausencia de Sergio Gil, algo que el cuerpo médico evaluará poco antes del encuentro. El canterano zaragozano sufrió una lesión muscular y será duda hasta último momento. Para suplirle, algo muy complicado al ser el único 'enganche' del equipo blanquirrojo, Cantabrana puede modificar su tradicional esquema con Dani Fernández en punta por otro sistema como el 4-4-2.