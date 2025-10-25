LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Pablo Aguinada se escapa de Arzak en el encuentro que la SDL ganó en Ibaia Agencia LOF
Fútbol | Segunda Federación

La SD Logroñés quiere dar continuidad a su dinámica en casa del Deportivo Aragón

Con la posible ausencia de Sergio Gil por lesión, Cantabrana está obligado a cambiar su sistema de juego frente al filial maño

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Sábado, 25 de octubre 2025, 08:41

La Sociedad Deportiva Logroñés no busca fórmulas mágicas. Sabe bien a qué quiere jugar e intenta llevarlo a la práctica. Es su ADN: juego de ... presión para tener el balón el máximo tiempo posible, generando ocasiones. Con esta filosofía mal no le ha ido. Salvo el tropiezo en casa del Utebo (3-2) en un ajustado encuentro que pudo ganar cualquiera, en todos los demás encuentros ha puntuado y está con las mismas unidades (12) que el Sestao, en zona de 'play off'.

