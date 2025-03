La UD Logroñés profundiza en su hoyo

La lógica. En Unbe se ha impuesto la lógica. Esa que dice que el Eibar B gana en casa y que no le importa hacerlo ... por la mínima, 1-0, porque administra bien ambas áreas. La misma lógica que indica que la UD Logroñés vive en caída libre porque carece de gol para ganar partidos y porque lejos de Las Gaunas es un mal equipo a tenor de los resultados. El liderato queda a once puntos y el play off, en el mejor de los casos y esperando a lo que suceda en el resto de la jornada, a cuatro. Esa es la realidad. Muchas palabras, pocos hechos, ninguno. El objetivo se redefine a falta de nueve jornadas y no es otro que la quinta plaza.

Sergio Rodríguez sigue en su búsqueda del once inicial, pero no lo encuentra. Mantuvo a Arnau, rescató a Bobadilla y Mateo, adelantó a Iñaki a la medular y dio el mando a la dupla que forman Bonilla y Garrido, con Riki y Gualda como lugartenientes de Lupu. Sin embargo, ya no es una cuestión de nombres, sino de fútbol. en lo primero, se apoyó jugadores muy jóvenes, con pasado muy reciente en Tercera, decisión que indica su opinión de quienes no han entrado en la citación. Así, en la primera mitad, aún miró hacia la portería eibarresa, pero Lupu no logró finalizar un par de acercamientos. No hubo más, porque este equipo no es vertical y no impone un ritmo agresivo.

Llegó al descanso con empate, lo cual ya es un triunfo para él, aunque sea insuficiente. Buen escenario para ese guión del técnico que apela por jugárselo todo en el segundo periodo. Pero no hubo nada. Es el riesgo que se asume. Fue Kike Royo el primero en intervenir, como ya lo había hecho en el periodo inicial, salvando a su equipo del primer gol. En su segundo intento, no evitó el momento al que no se quería llegar. Alday adelantó al Eibar B y ahí acabó todo, en el minuto 49.

No hubo reacción. Sergio apeló a los cambios. Agüero, Valcarce, Yasin, Caballero y Pau López se sumaron al partido progresivamente, pero esas cinco alteraciones no variaron nada da de nada. Ispizua no pasó apuros en ningún momento, sobre todo en los últimos quince minutos, que la UD Logroñés jugó en inferioridad por expulsión de Mateo. Roja directa por un agarrón a Amilibia. Ni siquiera cuando Agüero le miró y mando el balón muy alto.

Unbe se asiente en un valle, en una hondonada entre montañas. Antes del partido, varios blanquirrojos miraban desde lo alto uno de sus campos. Un hoyo, en el que vive la UD Logroñés y que cada vez es más hondo. Y cuanto más profundo es, más dificil resulta salir de él.