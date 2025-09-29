LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Anai Morales marca el cuarto gol de la UD Logroñés en Mutilva. LOF
Fútbol | Segunda Federación

La UD Logroñés no baja la guardia

La once blanquirrojo ofrece en Mutilva, y por primera vez, el fútbol, o casi, que se espera de él bajo la batuta de Unai Mendia: dominio y efectividad

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:50

«No bajéis, no bajéis», gritó Miguel Marí en la celebración del segundo gol, el que firmó Carlos Benítez. No llegó el primero al festejo, ... pero se dejó sentir nada más abrazarse a sus compañero. Sabe de qué va este negocio. Ysus compañeros no bajaron el ritmo. Con el segundo buscaron el tercero, con el tercero, el cuarto y si hubieran tenido más tiempo, el quinto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¡Detengan las fiestas!
  2. 2 Por primera vez, una joven danzadora en Anguiano
  3. 3 Aviso amarillo por lluvias y tormentas en La Rioja este domingo
  4. 4

    San Mateo, otra vez un poquito peor
  5. 5

    Estas son las graves consecuencias que tiene un coma etílico en un chaval de 14 años
  6. 6

    «Nosotros no estamos ni en contra ni a favor del velo, estamos a favor de la ley»
  7. 7

    Valdezcaray pierde otros 2,2 millones de euros en su peor año pese a abrir más días
  8. 8

    Logroñeses nacidos a miles de kilómetros
  9. 9

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en el campamento de Bernedo
  10. 10

    La Rioja cambia de paradigma turístico y sorprende como destino veraniego

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La UD Logroñés no baja la guardia

La UD Logroñés no baja la guardia