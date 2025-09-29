La UD Logroñés no baja la guardia

«No bajéis, no bajéis», gritó Miguel Marí en la celebración del segundo gol, el que firmó Carlos Benítez. No llegó el primero al festejo, ... pero se dejó sentir nada más abrazarse a sus compañero. Sabe de qué va este negocio. Ysus compañeros no bajaron el ritmo. Con el segundo buscaron el tercero, con el tercero, el cuarto y si hubieran tenido más tiempo, el quinto.

Un partido pleno, para analizar y de números brillantes. La UD Logroñés firmó en Mutilva su mejor encuentro oficial de la temporada, que unido a la victoria, le permite enlazar tres triunfos en este inicio de campaña. Dieciocho disparos a portería entres los que se incluyen cuatro goles, un balón a la madera y cinco intervenciones de Fraga, portero local, que evitaron que el marcador final fuera mucho más amplio.

Unai Mendia deja en cada jornada detalles. En Mutilva no dudó en apostar por Eder Larrea ante la sanción de Cabetas y las molestias físicas de Bobadilla. Y el canterano, que ha pasado por las diferentes categorías del club, respondió. Sin agobios en defensa, dando salida al balón y con la opción de marcar el primer gol, pero su remate a centro de Otadui se marchó por encima del larguero.

La presencia de Pascual en el lateral derecho advirtió a Val de que no se puede dormir; como la de Santana en la banda derecha o la de Benítez en el círculo central. Pero es que además demostró que este equipo tiene fondo de armario porque en el segundo tiempo aparecieron en escena Val, por delante de Pascual, Urki Txoperena, Anai, Febas y Ocón. Yel juego del equipo y el ritmo del partido no se resintieron. Val, Urki y Febas tuvieron claras ocasiones. Las de los primeros las impidió Fraga, en dos de sus cinco intervenciones salvadoras. YAnai Morales marcó. La mejor forma de cerrar un buen partido porque su gol fue espectacular.

Fue él mismo quien inicio la jugada por banda derecha, para apoyarse en Camacho, en el balcón del área, que metió el balón al espacio para que Urki lo dejase de tacón a la entrada de Anai. Marcó por alto. Soberbia jugada.

De la productividad y efectividad ofensivas, a la seguridad defensiva. Gozar de la posesión de balón, mover con rapidez y no cometer errores, permitieron al once riojano no pasar apuros defensivos ante una Mutilvera que planteó un ritmo alto de juego desde el primer minuto, pero que fue cediendo la posesión con el paso de los minutos.Benítez aportó más empuje a la medular con Marí siempre cerca de él y Larrea y Ugarte superaron a Telletxea, al que se le anuló un gol por falta sobre Camacho en el salto. Taliby no intervino hasta mediada la segunda mitad, para atajar sin problemas un lejano disparo de Bujanda.Segunda portería a cero, dato que siempre aporta seguridad.

Con nueve puntos la UD Logroñés ha pasado de ser colista tras el primer partido a liderar el grupo tras la jornada del sábado. No decide ahora la clasificación, pero mejor estar por arriba que por abajo. El sábado espera el Real Unión, prueba exigente en Gal.