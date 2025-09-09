LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Urgente Israel ordena la evacuación total e inmediata de la Ciudad de Gaza ante su nueva ofensiva
Edu Cabetas despeja el balón en pugna con Aimar, jugador del Alavés B. Agencia LOF
Fútbol | Segunda Federación

La UD Logroñés afronta dos asignaturas: el gol y el físico

La pretemporada y el partido contra el Alavés evidencian la pugna blanquirroja ante el portal rival y que el equipo no aguanta los noventa minutos

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Martes, 9 de septiembre 2025, 07:51

La UD Logroñés retoma este martes sus entrenamientos con la vista puesta en el primero de los seis derbis que vivirá esta temporada, con ... el Náxara como primer adversario. Segundo encuentro de la campaña, primero en Las Gaunas, y que llega con el reto de lograr su primer triunfo, idéntico para el cuadro de La Salera. Los hombres de Unai Mendia regresan, además, con la urgencia de afrontar dos asuntos pendientes como son el gol y la condición física más allá de la hora de juego.

