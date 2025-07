Kike Royo no se mueve de Logroño y firma por la SDL

Iñaki García Logroño Miércoles, 2 de julio 2025, 11:47 Comenta Compartir

«Blanquirrojas, blanquirrojos, nos vemos pronto en Las Gaunas». Con ese mensaje se ha anunciado el fichaje de Kike Royo por la Sociedad Deportiva Logroñés. El guardameta riojano llega al conjunto entrenado por Adrián Cantabrana después de defender los colores de la Unión Deportiva Logroñés las dos últimas campañas. No cambia, por lo tanto, de colores, tampoco de ciudad. Se queda en casa y continuará en Segunda Federación.

Ya durante las últimas semanas se daba por hecha la llegada de Royo a la Sociedad, pero se han ido quemando etapas hasta que se ha hecho oficial. Se sabía que el portero no iba a seguir en la UDL y hace unos días él mismo escribió una carta en la que se despedía de la entidad. «Nuestros caminos se separan aunque no porque yo haya querido», lamentaba. «Han sido dos temporadas que nunca voy a olvidar. Solo tengo palabras de agradecimiento a todos vosotros. Hemos pasado momentos buenos y no tan buenos, pero siempre habéis estado ahí. Nunca voy a olvidar el 'play off' contra Guijuelo, Marbella, las eliminatorias de Copa del Rey...», enumeraba.

Se ponía así fin a una etapa, la segunda del cancerbero en el club presidido por Félix Revuelta, en la que Royo ha participado en 53 encuentros, entre todas las competiciones. Pese a eso, la UDL optó por no contar con él esta temporada y Royo ha encontrado acomodo en el otro conjunto de la ciudad de Segunda Federación. En la Sociedad dará continuidad, a sus 34 años, de una larga trayectoria que le ha llevado por la Real Sociedad, el Mallorca, el Badajoz, el Guijuelo o el Sabadell. En total, acumula 360 partidos entre la extinta Segunda B y las actuales Primera y Segunda Federación.

Royo luchará por hacerse con un puesto en el once titular con Iván Fernández, joven portero que también procede de la UD Logroñés, en este caso de su filial. Veteranía y juventud a partes iguales para un equipo en reconstrucción después de que muchos de los pilares del buen rendimiento de la pasada campaña ya hayan dicho adiós tras comprometerse con otros clubes.