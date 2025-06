Despedida con mensaje de Kike Royo a la UD Logroñés

José Martínez Glera Logroño Sábado, 28 de junio 2025, 18:51 Comenta Compartir

'Nuestro caminos se separan aunque no porque yo haya querido«. Con con esta frase, sentencia quizá, Kike Royo anuncia este sábado que no seguirá ... en la UD Logroñés. Era algo sabido desde el día en el que el club dio la lista de bajas o explicó su idea con la plantilla actual, pero el portero había guardado silencio. Ahora le toca decidir qué hacer, aunque tiene claro que no desea mover la casa familiar de Logroño. Hay quien le ve ya en la portería de la SD Logroñés y no es descabellado pensar en esa operación porque la Sociedad firmaría a un enorme portero, de los mejores de la categoría, y el seguiría en Logroño.

«Han sido dos temporadas que nunca voy a olvidar. Solo tengo palabras de agradecimiento a todos vosotros. Hemos pasado momentos buenos y no tan buenos, pero siempre habéis estado ahí. Nunca voy a olvidar el 'play off' contra Guijuelo, Marbella, las eliminatorias de Copa del Rey...», continúa el portero logroñés. Royo dice adiós después de haber vestido la camiseta de la UD Logroñés en 53 partidos en esta segunda etapa, ya que disfrutó de una primera en la temporada 2010/11. Y, como señala, ha vivido buenos y menos buenos momentos. Dramática fue la clasificación ante el Guijuelo y dramática la eliminación frente al Marbella. Incluso desde el club se le apuntó por el gol encajado, pero el mal de aquel tanto no estuvo únicamente en la portería. En sí, ha dado más que lo que ha restado hasta dejarse la piel, literalmente, por su escudo, como cuando tuvo que ser evacuado en el partido de Copa del Rey frente al Girona. Kike Royo quería renovar. No era cuestión de dinero, sino de quedarse en casa. Ni siquiera le llegaron a ofrecer la renovación. Noches de lágrimas tras conocer la decisión. De hecho, solo cuando rompió a llorar en una entrevista radiofónica recibió una llamada de la entidad. Días después de enterarse por una comunicado de su baja. Cuestión de formas en un club al que en ocasiones le falta tacto, sobre todo con la gente que de verdad sí es de casa. El cancerbero no olvida a quienes le trajeron de regreso a Logroño, Diego Martínez y Carlos Lasheras, ni a miembros del cuerpo técnico, médico y de oficinas. Tampoco a sus compañeros. La UD Logroñés ocupará su ficha con un nuevo cancerbero. Tenía la opción de repetir dupla, pero se ha roto. Álex Daza, que acaba de cumplir 23 años y por tanto tendrá ficha Sénior, es el elegido, la apuesta por una jugador que llegó con 18 años. Y Quique García y Unai Mendia firmarán a otro portero, en principio también con licencia Sénior. Eso sí, le han dicho que la UD Logroñés es su casa.

