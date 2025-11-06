LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Manex Rezola avanza con el balón durante el encuentro que la UDL derrotó al Utebo. Miguel Peche
Fútbol | Segunda Federación

Los jóvenes derriban la puerta en la UD Logroñés

Frescura. ·

Los Manex, Larrea, Lhery o Santana, entre otros, se ganan la confianza de Unai Mendia con su rendimiento

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:30

Comenta

Seis de los once futbolistas que formaron parte del once de la Unión Deportiva Logroñés el pasado domingo ante el Utebo tenían 23 años o ... menos. Más de la mitad de la alineación no llegaba a los 25 y, con ellos sobre el terreno de juego, los blanquirrojos firmaron uno de los encuentros más completos, por no decir el que más, de lo que se lleva de temporada. Añadieron al buen juego que el equipo había mostrado en citas anteriores efectividad atacante y seguridad defensiva. Una combinación con la que superaron con claridad al que hasta ese momento era líder de su grupo.

