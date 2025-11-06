Los jóvenes derriban la puerta en la UD Logroñés

Seis de los once futbolistas que formaron parte del once de la Unión Deportiva Logroñés el pasado domingo ante el Utebo tenían 23 años o ... menos. Más de la mitad de la alineación no llegaba a los 25 y, con ellos sobre el terreno de juego, los blanquirrojos firmaron uno de los encuentros más completos, por no decir el que más, de lo que se lleva de temporada. Añadieron al buen juego que el equipo había mostrado en citas anteriores efectividad atacante y seguridad defensiva. Una combinación con la que superaron con claridad al que hasta ese momento era líder de su grupo.

La presencia de los jóvenes se está convirtiendo casi en una constante en los onces de Unai Mendia. El técnico está confiando en ellos y estos le están devolviendo dicha confianza con rendimiento. Como ejemplos destacan casos como los de Eder Larrea o Manex Rezola, puesto que ambos partían al principio del curso con ficha del filial, pero se están convirtiendo en asiduos del primer equipo. El atacante, no en vano, ha participado en ocho de los nueve partidos ligueros disputados hasta la fecha y en siete de ellos ha partido de titular. El central, por su parte, ha ido ganando protagonismo conforme las semanas han ido avanzando y acumula ya dos titularidades consecutivas, frente a la Ponferradina en la Copa y contra el Utebo en la liga.

Por estos futbolistas que proceden del filial se le preguntó a Mendia tras el encuentro ante el Utebo y el entrenador confirmó que ya se dio cuenta en la pretemporada de que tenían nivel suficiente como para pelear por un puesto en el primer equipo. «El inicio con los chicos de la cantera fue muy potente a nivel de entrenamientos; veíamos que no desentonaban», afirmó. «Aparte, son chicos jóvenes que van creciendo y a los que, por sus cualidades técnicas, nuestra manera de jugar les beneficia», afirmó para hacer después referencia a las cualidades de uno de ellos, Eder Larrea. «Tiene muchos recursos en la salida de juego, tiene piernas para volver y es rápido; además, con el balón tiene mucha personalidad para filtrar pases», enumeró.

El de Beasain aseguró que los jugadores del filial ya habían estado en la altura ante rivales «de nivel» en verano (Eibar, Numancia, Barakaldo...) y que también están rindiendo muy bien en los entrenamientos. «Lo están haciendo muy bien y el tiempo, el campo de fútbol y la competición están poniendo a cada uno en su sitio», sentenció para recalcar después que él no les está regalando «nada» a los jóvenes. «Son ellos los que están echando la puerta abajo y ojalá sigan así, no se relaje y continúen apretando», finiquitó.

Quizás los casos de Rezola y Larrea resulten los más representativos, pero no son los únicos, puesto que Latif también gozó de la titularidad ante la Ponferradina en la Copa y rindió a buen nivel. Olsson, goleador de la UDL B, saltó en los minutos finales de este partido, Villamor está entrando en alguna convocatoria y Ocón también tuvo su protagonismo sobre el campo en el duelo de la cuarta jornada ante la Mutilvera.

Más jóvenes

Además de estos futbolistas del filial, Mendia confió en varios jóvenes más ante el Utebo, sobre todo en la zona de creación y atacante. Escoltados por un Marí inconmensurable que fue el encargado de otorgar equilibrio al equipo, tanto la línea de mediapuntas como la delantera se llenaron de frescura y velocidad, y la apuesta le salió muy bien al técnico vasco. Una de las irrupciones más llamativas fue la de Yanis Lhery (22 años), ya que hasta ese momento solo había sido titular en una ocasión (frente al Ebro). Contra los aragoneses partió como el delantero centro del equipo y otorgó muchas variantes a los blanquirrojos, tanto bajando a recibir para jugar de espaldas como corriendo al contragolpe y definiendo. De hecho, su buen partido tuvo premio con un gol.

Y si Lhery rindió a un nivel muy alto, no lo hizo peor Ismael Santana (21 años). Es más, el extremo fue el futbolista más destacado del choque: abrió la lata con el 1-0, participó en los otros dos tantos de su equipo y generó un peligro constante por el costado derecho. Cada vez que se hacía con el esférico pasaban cosas y mostró unas cualidades (velocidad y desborde) que pueden hacerle contar con mucho más protagonismo en los partidos venideros.

Ellos no habían tenido demasiados minutos en el campo hasta este último fin de semana, pero el resto de sus compañeros en la línea atacante, sí. Tanto el ya citado Manex Rezola como Iker Otadui (20 años) y Carlos Benítez (el 'veterano' de este grupo, con solo 23 años) son asiduos de las alineaciones de la UD Logroñés, demostrando así que la juventud puede ser sinónimo de rendimiento.